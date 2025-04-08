行政長官會同行政會議宣布，批准北環線主線的鐵路方案。因應北環線沿線的發展步伐，北環線項目分兩個階段推展。第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站。第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路，連接現有屯馬線錦上路站與古洞站，並於凹頭、牛潭尾和新田設三個中途站。港府發言人說，在推動北環線主線項目時，港鐵（0066）將繼續與相關持份者保持緊密溝通。
根據方案，第一階段古洞站項目已於2023年九月動工，目標在2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民的遷入時間。至於北環線主線，詳細規劃與設計已大致完成，前期工程亦已經開展，目標是於2034年完成主線的工程。
政府發言人說：「北環線主線將成為北部都會區的主要交通骨幹，釋放沿線一帶土地的發展潛力，並會連接現有的屯馬線及東鐵線，形成一條貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，大大改善現有鐵路網絡之間的連接。北環線主線投入服務後，來往錦上路站和古洞站的行程，預計將由現時繁忙時段需時約60至80分鐘大幅減至約12分鐘。」。
發言人續說，政府和港鐵早前已透過多種渠道就北環線主線項目收集公眾的意見，包括諮詢北區區議會及元朗區議會、與相關鄉事委員會及持份者進行交流，以及舉辦各項社區宣傳活動。公眾普遍對北環線主線項目表示支持。
北環線主線的原方案在2023年10月6日刊憲，其後作出兩次修訂。第一次修訂及更正方案於2024年5月3日刊憲，而第二次修訂方案於2024年8月30日刊憲。就接獲的反對意見，政府已聯同港鐵仔細檢視每項意見的理據，並與反對者會面以解釋鐵路方案並回應他們的關注事項。所有未撤回的反對意見均有提交行政會議考慮。發言人說，港鐵公司亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的條件，減低工程所帶來的環境影響。
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