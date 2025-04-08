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渣打劉健恒：內地需谷內需抵關稅衝擊

渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恒表示，去年中國本地生產總值（GDP）增速，當中1.5個百分點來自於淨出口，但因應現時美國對等關稅的衝擊，中國未必能如先前的「特朗普1.0」下，減少對美國出口、增加出口到其他新興市場抵銷影響，中國則需依靠內需，而現時中國有不同措施及「彈藥」可應對，他認為當中最快能實行則為減息降準，相信今個月將減息或降準，而自對等關稅推出後，市場對於中國推出減息降準的預期亦見上升。

劉健恒表示，現時中國10年期國債債息亦見下降，除反映面對通縮壓力外，同時亦反映市場預期中國貨幣政策為寬鬆。他續指，自去年10月中央經濟工作會議以來，內地政策方面均為提振內需，如上月國務院公布《提振消費專案行動》中，亦提到合理提高工資增長，調高最低工資低，他認為今年如何「解放」居民儲備、用來消費，其為中國今年的大議題，他認為今年下半年或有機會再有多一輪大型財稅措施推出，令今年中國經濟增速貼近官方目標的5%。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐舉例稱，美股於2020年曾於首、兩季曾因疫情跌逾三成，但2020年整年錄得較大升幅，他表示於極端跌市的情况下，投資者不代表需要「Panic selling（恐慌性拋售）」，他認為於現時關稅情况下，亦不應恐慌性拋售。他解釋，現時的美國公司盈利預測雖有下降，但美國基本面仍有支持，於渣打基本情景預測下，美國經濟仍未進入衰退的局面。

鄭子豐表示，市場目前預期今年底美聯儲減110點子，即減息四次、每次25點子，但他表示於對等關稅之下，將通脹上升預期升溫，並限制美聯儲減息的空間。劉健恒表示，渣打則料今年減息兩至三次，指出近期美國消費及內需數擬見放緩，但勞動力市場數據仍穩健。劉續指，對於市場因應美股下跌，以及憂慮美國經濟因關稅影響下，而預期減息多次的想法「過咗頭」，指美聯儲決定減息時仍要視乎通脹數據。