財政司司長陳茂波於先前《財政預算案》，提到將當中6個規模較大的種子基金，需動用的約620億元回撥到政府賬目。

許正宇今於立法會財務委員會特別會議上提到，因應北部都會區相關工程陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將會進入高峰期。

稅收方面，許正宇表示，港府已落實《財政預算案》提出的一次性稅務和差餉寬減、增加飛機乘客離境稅，以及提高徵收100元印花稅的物業價值上限的相關立法建議提交立法會審議，並正研究向陸路邊境管制站離境的私家車，徵收邊境建設費。

許正宇續指，國際稅務合作方面，政府已於1月向立法會提交條例草案，落實經濟合作與發展組織公布的框架，向年度綜合收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業，實施15%的全球最低稅，以及徵收香港最低補足稅，現正積極配合法案委員會的審議工作，以期條例草案盡快獲得立法會通過。

另外，許正宇提到，財庫局25至26年度開支預算總額約為105.37億元，較去年原來預算的110.57億元，少約5.2億元，減幅主要由於庫務科的非經常開支，如電費補貼及消費券計劃等預算，較去年減少了7億元。如撇除非經常開支，財庫局今年的經常開支預算總額為99.73億元，較去年的原來預算增加約1.6億元。