惠譽表示，見及中國正系統性處置不良資產，且貸款增長成效顯著，潛在資本重組所需的規模有所下跌，對上述6家銀行屬利好。

值得留意的是，惠譽早前將將中國主權信用評級由「A+」調降至「A」，原因是該行預期中國財政、債務情況轉弱。是次惠譽則進一步指，即使中國財政赤字及債務上升，相信當局仍能維持財政彈性，以支持包括上述6家銀行在內的金融業界。

對於「工農中建交」五大國有內銀，惠譽確認其長期發行人違約評級維持「A」，政府支持評級維持「A」，短期發行人違約評級維持「F1+」。並指有關銀行過去一年間政策性功能提升、與中央政府關係深化，並在支持當局施政上發揮重要作用，而近年相關銀行獲當局注資，也顯示出政府對相關銀行支持力度與意願頗高。

至於招行，惠譽對其長期外幣發行人違約評級維持「A-」，政府支持評級維持「A-」，短期發行人違約評級亦維持「F1」。惠譽認為，招行在中國的零售業務表現領先，且規模與部分國有銀行旗鼓相當，而同時招行存款業務強勁且不斷增長，且其股東為多間央企，相信中央對招行的支持程度會高於其他中型銀行。