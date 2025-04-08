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潼關黃金與紫金達成2500萬美元預付款交易  紫金另認購1.16億元新股

潼關黃金（0340）宣布，已於今日與紫金礦業（2899）旗下紫金金屬達成9年期金屬流交易的不具法律約束條款清單，據此在達成先決條件後，紫金一方將預付2500萬美元，用作購入該集團旗下甘肅省北東金礦約定礦區一定數量的黃金。集團據此可取得預付款，並可以低於市價交付礦產品時額外持續的約定付款，本質上屬長期商品購買合約。集團可透過與紫金建立長期合作關係，探索未來策略機遇。

有關交易按有關金礦產金量交付量介乎123.2公斤至422公斤，將每季交付黃金量由低至高，遞減每季交付黃金量，由17.6公斤至7.7公斤不等。按照交易安排，該集團可酌情，按係數每季交付黃金量去計算向紫金一方交付的黃金副產品，或以現金向紫金金屬在港母公司支付。金礦的礦物加工設施在任何日曆年生產的黃金超過2.5公噸，紫金金屬有權獲得過量黃金的1%。潼金有權行使一次性選擇權，用於回購剩餘金屬流及額外應付黃金。

此外，潼關黃金將以每股0.69元，向許國明全資擁有之國際商業公司及紫金，配售逾1.59億元及1.68億股，集資近1.1億元及1.16億元，取得集資淨額共2.26億元，用於建設金礦生產線、鑽探、興建宿舍、綠色礦山建設及一般營運資金。配售價較今日該集團收市價0.86元，折讓19.77%。完成配售後，許國明及紫金將在潼關黃金分別持有擴大後股本3.63%及3.82%。該集團將於明早恢復股份買賣。