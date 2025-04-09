特朗普擬推進對華關稅重挫市場情緒。美國104%的對華關稅將在數小時後生效，離岸人民幣創美國大選以來最大跌幅並觸及紀錄新低，李強稱中方有充足政策工具對冲外部不利影響。高盛憂心美股陷入周期性熊市。

特朗普拒絕歐盟取消美歐工業品雙邊關稅的建議，美國對所有歐盟商品徵收20%關稅的計劃將於周三准時生效。白宮國家經濟委員會主任表示，特朗普將優先與日本和韓國進行關稅談判，目前的對話非常積極。

道瓊斯工業平均指數收跌320點，跌幅0.85%，報37645點。標普500指數收跌79點，跌幅1.58%，報4982點。納斯達克綜合指數收跌335點，或2.15%，報15267點。

Amgen跌3.26%，報280.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累57點，而聯合健康升5.4%，報553.08元，貢獻道指174點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報172.42元，跌4.98%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報144.7元，跌1.39%，亞馬遜(美：AMZN)收市報170.66元，跌2.62%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報510.45元，跌1.12%，英偉達(美：NVDA)收市報96.3元，跌1.37%，微軟(美：MSFT)收市報354.56元，跌0.92%，Tesla (美：TSLA)收市報221.86元，跌4.89%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.73%，報486點。德國DAX指數收漲2.48%，報20280點；法國CAC 40指數漲2.51%，報7100點；英國富時100指數收漲2.71%，報7910點。

納斯達克中國金龍指數收跌5.06%，報6198點。

美國2年期債息曾跌最多2.53%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為6.07%。低見3.6678厘，是4月7日3.4305厘後最低。收市報3.7256厘，是4月4日後收市新低，當日報3.652厘。

美國10年期債息曾升最多2.62%，是4月7日後最大升幅，當日升幅為5.7%。高見4.2929厘，是3月28日4.3595厘後最高。收市報4.2929厘，是3月27日後收市新高，當日報4.3595厘。連升2日，累計升0.2986厘，對上一次連升2日是3月27日。

美2年期10年期債息差曾高見56.828基點，是2022年2月10日59.526基點後最高。收市報56.113基點，是2022年2月9日後收市新高，當日報57.312基點。連升2日，累計升22.495基點，對上一次連升2日是3月27日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至1.683基點，是3月28日5.15基點後最窄。收市報1.683基點，是3月27日後收市新高，當日報6.12基點。連升3日，累計升25.555基點，對上一次連升3日是3月24日。

金龍指數曾跌最多6.54%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為7.63%。低見6101.54點，是2024年9月23日5846.44點後最低。收市報6198.18點，是2024年9月23日後收市新低，當日報5917.72點。收報6198.18點，跌5.05%。連跌5日，累計跌1504.65點，對上一次連跌5日是3月24日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月20日。

道指曾跌最多2.27%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見37103.86點，是4月7日36611.78點後最低。今日收市報37645.59點，是2024年1月18日後收市新低，當日報37468.61點。收報37645.59點，跌0.84%。連跌4日，累計跌4579.73點，對上一次連跌4日是3月13日。

標指曾跌最多3%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.71%。低見4910.42點，是4月7日4835.04點後最低。收市報4982.77點，是2024年4月19日後收市新低，當日報4967.23點。收報4982.77點，跌1.57%。連跌4日，累計跌688.2點，對上一次連跌4日是2月25日。

納指曾跌最多3.52%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為5.16%。低見15053.39點，是4月7日14784.03點後最低。收市報15267.91點，是2024年1月31日後收市新低，當日報15164.01點。收報15267.91點，跌2.15%。

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