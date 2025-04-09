moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股見一年收市低 道指跌320點 金龍指數連跌5日見半年低

美債息短跌長升，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息倒掛收窄，金龍指數連跌5日，見半年低。美股續跌，見一年收市低。

特朗普擬推進對華關稅重挫市場情緒。美國104%的對華關稅將在數小時後生效，離岸人民幣創美國大選以來最大跌幅並觸及紀錄新低，李強稱中方有充足政策工具對冲外部不利影響。高盛憂心美股陷入周期性熊市。

特朗普拒絕歐盟取消美歐工業品雙邊關稅的建議，美國對所有歐盟商品徵收20%關稅的計劃將於周三准時生效。白宮國家經濟委員會主任表示，特朗普將優先與日本和韓國進行關稅談判，目前的對話非常積極。

道瓊斯工業平均指數收跌320點，跌幅0.85%，報37645點。標普500指數收跌79點，跌幅1.58%，報4982點。納斯達克綜合指數收跌335點，或2.15%，報15267點。

Amgen跌3.26%，報280.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累57點，而聯合健康升5.4%，報553.08元，貢獻道指174點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報172.42元，跌4.98%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報144.7元，跌1.39%，亞馬遜(美：AMZN)收市報170.66元，跌2.62%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報510.45元，跌1.12%，英偉達(美：NVDA)收市報96.3元，跌1.37%，微軟(美：MSFT)收市報354.56元，跌0.92%，Tesla (美：TSLA)收市報221.86元，跌4.89%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.73%，報486點。德國DAX指數收漲2.48%，報20280點；法國CAC 40指數漲2.51%，報7100點；英國富時100指數收漲2.71%，報7910點。

納斯達克中國金龍指數收跌5.06%，報6198點。

美國2年期債息曾跌最多2.53%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為6.07%。低見3.6678厘，是4月7日3.4305厘後最低。收市報3.7256厘，是4月4日後收市新低，當日報3.652厘。

美國10年期債息曾升最多2.62%，是4月7日後最大升幅，當日升幅為5.7%。高見4.2929厘，是3月28日4.3595厘後最高。收市報4.2929厘，是3月27日後收市新高，當日報4.3595厘。連升2日，累計升0.2986厘，對上一次連升2日是3月27日。

美2年期10年期債息差曾高見56.828基點，是2022年2月10日59.526基點後最高。收市報56.113基點，是2022年2月9日後收市新高，當日報57.312基點。連升2日，累計升22.495基點，對上一次連升2日是3月27日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至1.683基點，是3月28日5.15基點後最窄。收市報1.683基點，是3月27日後收市新高，當日報6.12基點。連升3日，累計升25.555基點，對上一次連升3日是3月24日。

金龍指數曾跌最多6.54%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為7.63%。低見6101.54點，是2024年9月23日5846.44點後最低。收市報6198.18點，是2024年9月23日後收市新低，當日報5917.72點。收報6198.18點，跌5.05%。連跌5日，累計跌1504.65點，對上一次連跌5日是3月24日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月20日。

道指曾跌最多2.27%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見37103.86點，是4月7日36611.78點後最低。今日收市報37645.59點，是2024年1月18日後收市新低，當日報37468.61點。收報37645.59點，跌0.84%。連跌4日，累計跌4579.73點，對上一次連跌4日是3月13日。

標指曾跌最多3%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.71%。低見4910.42點，是4月7日4835.04點後最低。收市報4982.77點，是2024年4月19日後收市新低，當日報4967.23點。收報4982.77點，跌1.57%。連跌4日，累計跌688.2點，對上一次連跌4日是2月25日。

納指曾跌最多3.52%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為5.16%。低見15053.39點，是4月7日14784.03點後最低。收市報15267.91點，是2024年1月31日後收市新低，當日報15164.01點。收報15267.91點，跌2.15%。

 

其他報道

巴拿馬對長和港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查

北水增持盈富 減持聯想