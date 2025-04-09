moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌650點 夜期低水828點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌650點或3.23%，報19478點，即月恒指夜期跌618點，報19300點，夜期低水828點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.31%，折合報419.25元；阿里巴巴（9988）跌6.23%，折合報96.45元；美團（3690）跌1.44%，折合報132.01元；匯控（0005）跌3.59%，折合報72.49元；建行（0939）跌3.77%，折合報6.04元。

道期現跌1.463%；標期現跌1.8%；納期現跌2.12%。日本東證指數現跌3.37%；韓國KOSPI指數現跌0.89%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.6%。

VIX指數隔晚升11.38%或5.35點，報52.33點。

紐油現跌4.02%或2.4美元，報57.18美元；布油現跌3.4%或2.14美元，報60.68美元；金價現跌0.04%或1.24美元，報2982.03美元；LME 銅期貨隔晚跌0.87%或76.5美元，報8655.5美元。比特幣現跌0.83%或643.75美元，報76409.13美元；美國10年期債息現升1.26%或0.0542厘，報4.3471厘。

今日焦點股份可留意：

珠光控股（1176）最快今日公布業績。

潼關黃金（0340）與紫金（2899）達成2500萬美元預付款交易 ，紫金另認購1.16億元新股。

濰柴動力（2338）擬分拆濰柴雷沃在港上市。

惠譽將６內銀評級展望由負面調升至穩定。

國泰（0293）成立附屬公司「國泰創科」，推內部數碼產品商品化。

行政長官會同行政會議批准北環線主線方案， 料2034年完成工程。

東方海外（0316）首季收入升17%，總載貨量升9%。

遠展（0035）、周企旗下澳洲星億獲Bally's，Corporation注資3億澳元。

其他報道

美股見一年收市低 道指跌320點 金龍指數連跌5日見半年低

巴拿馬對長和港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查

北水增持盈富 減持聯想