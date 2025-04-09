個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.31%，折合報419.25元；阿里巴巴（9988）跌6.23%，折合報96.45元；美團（3690）跌1.44%，折合報132.01元；匯控（0005）跌3.59%，折合報72.49元；建行（0939）跌3.77%，折合報6.04元。

道期現跌1.463%；標期現跌1.8%；納期現跌2.12%。日本東證指數現跌3.37%；韓國KOSPI指數現跌0.89%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.6%。

VIX指數隔晚升11.38%或5.35點，報52.33點。

紐油現跌4.02%或2.4美元，報57.18美元；布油現跌3.4%或2.14美元，報60.68美元；金價現跌0.04%或1.24美元，報2982.03美元；LME 銅期貨隔晚跌0.87%或76.5美元，報8655.5美元。比特幣現跌0.83%或643.75美元，報76409.13美元；美國10年期債息現升1.26%或0.0542厘，報4.3471厘。

今日焦點股份可留意：

珠光控股（1176）最快今日公布業績。

潼關黃金（0340）與紫金（2899）達成2500萬美元預付款交易 ，紫金另認購1.16億元新股。

濰柴動力（2338）擬分拆濰柴雷沃在港上市。

惠譽將６內銀評級展望由負面調升至穩定。

國泰（0293）成立附屬公司「國泰創科」，推內部數碼產品商品化。

行政長官會同行政會議批准北環線主線方案， 料2034年完成工程。

東方海外（0316）首季收入升17%，總載貨量升9%。

遠展（0035）、周企旗下澳洲星億獲Bally's，Corporation注資3億澳元。

其他報道

美股見一年收市低 道指跌320點 金龍指數連跌5日見半年低

巴拿馬對長和港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查

北水增持盈富 減持聯想