恒指今早低開632點或3.15%，報19494點，大市成交金額40億元；國指今早低開232點或3.14%，報7198點。恒生科技指數開市報4373點，跌4.26%。上升股份比例為2.22%，下跌為20.59%，無升跌為77.17%。