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恒指低開632點 跌穿250天線 藍籌全跌 科指跌4%

恒指今早低開632點或3.15%，報19494點，大市成交金額40億元；國指今早低開232點或3.14%，報7198點。恒生科技指數開市報4373點，跌4.26%。上升股份比例為2.22%，下跌為20.59%，無升跌為77.17%。

藍籌0隻升，83隻下跌，0隻無升跌。潤啤（0291）跌0.39%，報25.7元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌9.96%，報6.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報36.4元，無升跌；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報46.8元，跌8.24%。

恒指跌穿250天線(19502.19點)。科指下試250天線(4275.54點)。

巴拿馬對長和（0001）港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查。開市報38.1元，跌2.68%。

珠光控股（1176）最快今日公布業績。績前停牌。

潼關黃金（0340）與紫金（2899）達成2500萬美元預付款交易 ，紫金另認購1.16億元新股。潼關黃金開市報1元，升16.28%。

紫金（2899）開市報14.1元，跌4.73%。

濰柴動力（2338）擬分拆濰柴雷沃在港上市。開市報14.24元，跌1.79%。

惠譽將６內銀評級展望由負面調升至穩定。工行（1398）開市報4.97元，跌0.8%。

建行（0939）開市報6.14元，跌1.29%。

中行（3988）開市報4.07元，跌1.93%。

農行（1288）開市報4.14元，跌0.96%。

交行（3328）開市報6.31元，跌2.47%。

招行（3968）開市報40元，跌3.5%。

國泰（0293）成立附屬公司「國泰創科」，推內部數碼產品商品化。開市報8.66元，跌1.25%。

行政長官會同行政會議批准北環線主線方案，料2034年完成工程。港鐵（0066）開市報24.2元，跌0.82%。

東方海外（0316）首季收入升17%，總載貨量升9%。開市報96元，跌1.54%。

遠展（0035）、周企旗下澳洲星億獲Bally's，Corporation注資3億澳元。開市報0.75元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見304.1元，開市報304.1元，升9.94%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見24元，開市報24元，跌7.16%；長實集團（1113）低見28.6元，開市報28.6元，跌1.38%；九龍倉置業（1997）低見16.74元，開市報16.74元，跌2.22%；綠葉製藥（2186）低見1.76元，開市報1.76元，跌3.3%；泉峰控股（2285）低見11.5元，開市報11.5元，跌2.87%；黑芝麻智能（2533）低見15元，開市報15元，跌4.58%；蔚來－ＳＷ（9866）低見24元，開市報24元，跌7.16%；重塑能源（2570）低見118元，開市報118元，跌9.02%；Ａ ＧＸ國指備兌（3416）低見9.18元，開市報9.18元，跌2.96%。

65隻股份創52周低，其中十隻包括，海爾智家（6690）低見19.54元，開市報19.54元，跌4.22%；百度（9888）低見74.2元，開市報74.2元，跌5.6%；恒地（0012）低見20元，開市報20元，跌2.2%；金沙中國（1928）低見12.94元，開市報12.94元，跌2.41%；銀娛（0027）低見25.4元，開市報25.4元，跌2.87%；中石油（0857）低見5.28元，開市報5.28元，跌3.47%；申洲國際（2313）低見43.2元，開市報43.2元，跌6.09%；創科實業（0669）低見68.9元，開市報68.9元，跌4.37%；聯想（0992）低見7.02元，開市報7.02元，跌6.4%；中通快遞（2057）低見127.6元，開市報127.6元，跌7.67%。

異動股

上升異動股，包括，潼關黃金（0340）開市報1元，升16.28%；弘陽地產（1996）開市報0.05元，升13.64%；現代中藥集團（1643）開市報0.295元，升13.46%；ＦＩ二南方國指（7588）開市報2.752元，升11.69%；ＦＩ二華夏納一百（7522）開市報1.17元，升11.43%；新時代集團控股（0166）開市報0.052元，升10.64%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報7.61元，升10.21%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.73元，升9.99%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見304.1元，開市報304.1元，升9.94%；中船防務（0317）開市報8.97元，升8.73%；ＦＩ二南方日經（7515）開市報90.16元，升8.44%。

下跌異動股，包括，康龍化成（3759）開市報10.46元，跌13.27%；泰格醫藥（3347）見52周低22.3元，開市報22.3元，跌11.33%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報17.52元，跌10.34%；騰盛博藥－Ｂ（2137）開市報1.48元，跌10.3%；永豐集團控股（1549）開市報0.071元，跌10.13%；萬洲（0288）開市報6.06元，跌9.96%；藥明合聯（2268）開市報26元，跌9.88%；ＸＬ二南方恒科（7226）開市報3.464元，跌9.74%；再鼎醫藥（9688）開市報20.95元，跌9.11%；彩星玩具（0869）開市報0.5元，跌9.09%。

 

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