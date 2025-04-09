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長和巴拿馬港口續約 分析：按合同自動續約 審計長有義務批准

Prensa就巴拿馬審計長對長和（0001）續約指控作出分析報道，指出根據舊97年合約，續約條款無需審計長批准，惟2008年《巴拿馬港口一般法》則需經巴拿馬海事局明確授權和總審計長批准，而根據「共和國總審計長的組織法」，當時的審計長 Gerardo Solís 有義務批准該續約，而其他官員應該意識到，合約沒有獲得審計長Solís的認可，並應要求Solís認可。最後，報道指出，根據政治憲法第18條，公職人員的責任較私人責任廣泛。

巴拿馬審計長Anel Flores昨稱，時任審計長Gerardo Solís在2021年沒有批准將兩個港口的25年特許經營合約續簽給巴拿馬港口公司(PPC)。這項聲明提出了兩個獨立但相關的法律問題。第一是：PPC合約的續約是不是必須經過審計長批准的法律行為？其次，如果續約需要背書，那麼沒有背書誰來負責？

合約續約

2021年6月23日，巴拿馬海事局（AMP）批准自動續簽與PPC公司的合同，該公司維持了巴拿馬國家經濟補償條件，與Mireya Moscoso總統（1999-2004）執政期間達成的條件相同。

報道引述1997年第5號法律包含與巴拿馬國家簽訂的PPC合同，其中規定了該合約的續約條款：「2.9 特許經營期限本合約自生效之日起計算，期限為25年。雙方同意，只要公司已履行本合約規定的所有基本義務，本合約將根據相同條款和條件自動延長25年。」。

報道指，正如內容所示，續約條款無需審計長批准。然而，2008年第56號法律《巴拿馬港口一般法》(Ley General de Puertos de Panamá)第32條規定：「特許權合約可根據相關方的要求進行修改、轉讓、延長或續簽，並經巴拿馬海事局明確授權和總審計長批准，符合法律及其規定。在轉讓合約權利的情况下，各方必須向巴拿馬海事局申請並獲得相應的授權。」。

審計署的認可是政治憲法(Constitución Política)設立的一項法案，旨在驗證、監督和保護公共資產和資金。根據與國家達成的各項優惠協議，此項要求不能是可選的。

背書的責任

報道指，「共和國總審計長的組織法」第55條規定總審計長的職能，其中「c」部分規定：「c）批准工資單、國庫帳目以及國家簽訂的涉及公共資金支出或公共資產分配的合約；」。意味著，在批准與PPC續約時，當時的審計長 Gerardo Solís 有義務批准該續約。

報道指，雖然時任審計長Solís主要負責批准，但參與此更新過程的其他官員也應承擔責任，都應該確保巴拿馬海事局妥善處理事務，因此，他們應該意識到沒有獲得審計長Solís的認可，並應要求Solís繼續認可。

報道指，根據政治憲法第18條，公職人員的責任較私人責任廣泛，如下所述：「第十八條 個人只因違反憲法或法律而對當局承擔責任。公務員也因同樣的原因以及超越其職責或未履行職責而承擔責任。」，這項憲法授權定義了公共職能的本質：遵守和執行國家現行的法律規範。

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