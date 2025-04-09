背景

兩年前，時任審計長Gerardo Solís向檢察官辦公室保證，該港口公司已經履行了合同中約定的「基本」義務。反腐敗檢察官駁回了律師Roberto Ruiz Díaz提出的調查濫用職權、篡奪職能、腐敗公務員、貪污和內部侵犯國家人格等罪行的投訴。這些事實與去年1月接任的Anel Flores所揭露的事實相同。

由於律師Roberto Ruiz Díaz當時在指控公職人員的同時，亦特別提到了當時的巴拿馬海事局 (AMP)管理員Noriel Araúz。因此，涉及管理員Noriel Araúz的調查，由反腐敗檢察官Jacinto Pérez Domínguez進行，而與公職人員有關的事務仍由當時的總檢察長 Javier Caraballo的辦公室處理。

調查

報道指，這是總檢察長Carlos Gomez Rudy去年1月接替Caraballo時發現的文件，因此他於4月8日致信審計長Flores，要求獲得今年進行的審計的副本。

雖然審計長辦公室發現 PPC 履行Solís所指的「基本」義務，但新的審計指出，巴拿馬政府作為特許合約的交易對手和PPC 10%股份的所有者，最多只獲得了其應得收益的9%。

報道指，作為調查的一部分，總檢察長Carlos Gomez Rudy於2月7日向巴拿馬海事局 (AMP)、審計長和環境部 (MiAmbiente) 發送了三份通知。1)AMP 被要求審查有關貨櫃的關稅審查(la tarifa por contenedores)的狀態，並證明 PPC 是否在未經合法授權的情況下將巴拿馬的股息再投資。2)詢問審計長是否正在進行新的審計。3)MiAmbiente 要求提供一份對兩個港口 Balboa 和 Cristóbal 進行環境影響研究的副本。

駁回申訴

報道指，作為律師Roberto Ruiz Díaz投訴的一部分，檢察官Jacinto Pérez Domínguez應該調查2020年的審計是如何進行，相反，所做的是使其所有內容都具有可信度。此次審計成為批准PPC合約自動延期的基礎。

報道指，檢察官向審計長辦公室索要與PPC有關的所有信息，並獲悉，2020年10月30日進行的審計確定，該港口公司開展的運營基本符合1997年1月16日《合同法》第5條及其附錄的基本條款和義務，「因此不存在任何官員或個人可以關聯。」。審計長辦公室作出回應四個月後，檢察官結束了調查。

檢察官Jacinto Pérez Domínguez在說明中下令駁回律師Roberto Ruiz Díaz的投訴。「在這種情況下，我們沒有足夠的證據確定涉案官員犯下了違反公共管理的罪行，包括濫用職權、篡奪職能、公務員腐敗、各種形式的貪污以及侵犯國家法人資格的罪行……因為本調查機構收集的文件表明訴訟程序是正確進行的」，「所報告的事件並不構成犯罪，因此駁回了這一申訴。」。

報道引述訴狀稱，對1997年《合約法》第5條的任何修改或變更，均須得到原始文件的批准者－內閣委員會和國民議會的授權。相反，自動延期是透過 AMP 的兩項決議授予的。這兩項決議（一項來自 AMP 董事會，另一項來自前任管理者 Araúz）都是 Ruiz Díaz 向最高法院第三庭提出的無效請求的主題，該庭尚未作出裁決。

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