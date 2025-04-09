moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

巴拿馬對長和調查 源於反腐敗投訴

巴拿馬對長和（0001）旗下港口公司(下稱PPC)展開調查，Prensa報道，時任審計長曾保證PPC已經履行合同中約定的「基本」義務，而反腐敗檢察官亦駁回投訴，而新上任的總檢察長於4月8日要求獲得今年進行的審計的副本。審計長辦公室稱 PPC 履行「基本」義務，但新的審計指出，巴拿馬政府作為特許合約的交易對手和PPC 10%股份的所有者，最多只獲得了其應得收益的9%。作為調查的一部分，總檢察長於2月7日向巴拿馬海事局 (AMP)、審計長和環境部 (MiAmbiente) 發送了三份通知。

背景

兩年前，時任審計長Gerardo Solís向檢察官辦公室保證，該港口公司已經履行了合同中約定的「基本」義務。反腐敗檢察官駁回了律師Roberto Ruiz Díaz提出的調查濫用職權、篡奪職能、腐敗公務員、貪污和內部侵犯國家人格等罪行的投訴。這些事實與去年1月接任的Anel Flores所揭露的事實相同。

由於律師Roberto Ruiz Díaz當時在指控公職人員的同時，亦特別提到了當時的巴拿馬海事局 (AMP)管理員Noriel Araúz。因此，涉及管理員Noriel Araúz的調查，由反腐敗檢察官Jacinto Pérez Domínguez進行，而與公職人員有關的事務仍由當時的總檢察長 Javier Caraballo的辦公室處理。

調查

報道指，這是總檢察長Carlos Gomez Rudy去年1月接替Caraballo時發現的文件，因此他於4月8日致信審計長Flores，要求獲得今年進行的審計的副本。

雖然審計長辦公室發現 PPC 履行Solís所指的「基本」義務，但新的審計指出，巴拿馬政府作為特許合約的交易對手和PPC 10%股份的所有者，最多只獲得了其應得收益的9%。

報道指，作為調查的一部分，總檢察長Carlos Gomez Rudy於2月7日向巴拿馬海事局 (AMP)、審計長和環境部 (MiAmbiente) 發送了三份通知。1)AMP 被要求審查有關貨櫃的關稅審查(la tarifa por contenedores)的狀態，並證明 PPC 是否在未經合法授權的情況下將巴拿馬的股息再投資。2)詢問審計長是否正在進行新的審計。3)MiAmbiente 要求提供一份對兩個港口 Balboa 和 Cristóbal 進行環境影響研究的副本。

駁回申訴

報道指，作為律師Roberto Ruiz Díaz投訴的一部分，檢察官Jacinto Pérez Domínguez應該調查2020年的審計是如何進行，相反，所做的是使其所有內容都具有可信度。此次審計成為批准PPC合約自動延期的基礎。

報道指，檢察官向審計長辦公室索要與PPC有關的所有信息，並獲悉，2020年10月30日進行的審計確定，該港口公司開展的運營基本符合1997年1月16日《合同法》第5條及其附錄的基本條款和義務，「因此不存在任何官員或個人可以關聯。」。審計長辦公室作出回應四個月後，檢察官結束了調查。

檢察官Jacinto Pérez Domínguez在說明中下令駁回律師Roberto Ruiz Díaz的投訴。「在這種情況下，我們沒有足夠的證據確定涉案官員犯下了違反公共管理的罪行，包括濫用職權、篡奪職能、公務員腐敗、各種形式的貪污以及侵犯國家法人資格的罪行……因為本調查機構收集的文件表明訴訟程序是正確進行的」，「所報告的事件並不構成犯罪，因此駁回了這一申訴。」。

報道引述訴狀稱，對1997年《合約法》第5條的任何修改或變更，均須得到原始文件的批准者－內閣委員會和國民議會的授權。相反，自動延期是透過 AMP 的兩項決議授予的。這兩項決議（一項來自 AMP 董事會，另一項來自前任管理者 Araúz）都是 Ruiz Díaz 向最高法院第三庭提出的無效請求的主題，該庭尚未作出裁決。

長和巴拿馬港口續約 分析：按合同自動續約 審計長有義務批准

巴拿馬對長和港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查

其他報道

林健鋒：美國徵稅如同「大石砸死蟹」 部分企業已到危急存亡之秋

傳違反美國對華為出口禁令 台積電恐面臨10億美元或以上罰款

長和巴拿馬港口續約 分析：按合同自動續約 審計長有義務批准

美商務部擬對關鍵礦產進行國安調查

美對華貨品再加徵50%關稅 滬深三大指數開市跌逾1% 人行淨回籠1110億人幣

恒指低開632點 跌穿250天線 藍籌全跌 科指跌4%

港股ADR跌650點 夜期低水828點 美期亞股跌

美股見一年收市低 道指跌320點 金龍指數連跌5日見半年低

巴拿馬對長和港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查

北水增持盈富 減持聯想