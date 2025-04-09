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港元拆息普遍向下 港元升值見4個月最強 貼現窗投放2000萬港元

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌1.18點子至3.5%，是4月7日後最低，當日報3.45554%。對上一次終止2連升是3月27日，當日拆息報3.77441%。

港元現報7.765元升值60點子，曾貶值最多2點子，報7.7712元，亦曾升值最多64點子，報7.7646元，是2024年12月31日7.7615元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.57點子至3.05762%，是4月7日後最低；1星期HIBOR跌4.6點子至3.28226%，是4月3日後最低；2星期HIBOR跌0.07點子至3.34262%，是4月3日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.8%，是4月8日後最低；6個月期HIBOR跌0.17點子至3.84167%，是2022年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌2.17點子至3.93351%，是2月6日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減17.42億元，至總數19773.56億元，是4月1日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減17.3億元，至總數6073.95億元，是3月27日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.05億元，至總數132.17億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為447.09億元，較再上一日增0.2億元，總結餘是3月26日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.07億元，至總數13120.55億元，是4月3日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2.64億元，至總數12046.76億元，是3月31日後最低。上日金管局相隔2日後，再次通過貼現窗口向銀行投放2000萬港元流動性，是3月26日後最高，當日投放9.19億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放2000萬港元。

美匯美息

美元指數現報102.435貶值0.52點或0.51%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.30079%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.8453%，連續2日收窄，利差是2025年4月02日後最窄，當日差距為-0.8321%。

對上一次連續2日收窄，是2025年3月19日，當日利差報-0.5221%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.3點子至1.741%，是4月3日後最低；1星期Shibor跌2.2點子至1.703%，是4月7日後最低；2星期Shibor升2.7點子至1.839%，是4月2日後最高；1個月期Shibor跌0.7點子至1.804%，是2月25日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1點子至1.817%，是2月24日後最低；6個月期Shibor跌1點子至1.817%，是2月24日後最低；1年期Shibor跌0.3點子至1.81%，是2月18日後最低。

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