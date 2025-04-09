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中移動香港榮譽贊助周杰倫演唱會 新優惠組合客戶有機會獲最貴門票

啟德體育園開幕，本港盛事接二連三，不少企業贊助大型演唱會，啟動本港「演唱會經濟」。中國移動香港今日公布，首次與周杰倫合作，榮譽贊助《嘉年華世界巡迴演唱會 2025 - 香港站》(下稱《嘉年華》），並推出「CMHK x 嘉年華獨家優惠組合」，由4月9日起，新上台客戶有機會獲得演唱會最貴門票，價值1880元，名額有限，先到先得。

中移動香港指，屆時客戶可以親臨現場，近距離感受華語流行曲天王醉人歌聲。而中移動香港作為大會指定電訊合作伙伴，擁有全港最快 5G 網絡，全力支持香港盛事，助樂迷在演唱會內暢享極速數據，即時與世界各地好友分享每個精彩時刻。

今次《嘉年華》演唱會將於6月27至29日首次在啟德主場館舉行，自消息公布，即時牽起全城撲飛熱潮。為回應樂迷所需，中移動香港推出「CMHK x 嘉年華獨家優惠組合」，聯乘《嘉年華》 結合「 5G 一咭兩地」及「一咭亞太」兩款服務計劃，滿足經常穿梭中國內地、香港及 亞太區的客戶對極速漫遊網絡無縫連接的需求。

中移動香港指，新客戶在4月9日起，成功在 CMHK 網店訂購「嘉年華 x 兩地跨境計劃」(一次性繳 付$8,880)，可以獲得演唱會門票乙張，而成功訂購「嘉年華 x 亞太遨遊 計劃」，並一次性繳付15,880元，則可以得到兩張門票。名額有限，先到先得。

同時，中移動香港將額外贈送指定 Privilege Club 會籍、中國移動雲盤及視頻接駁鈴聲等多項尊尚 禮遇服務。《嘉年華》將近，未來兩個月，中移動香港將會推出連串演唱會相關的優惠活動，讓廣大樂迷齊齊參與年中頂級盛事。

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