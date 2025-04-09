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中間價釋放不希望匯率過快貶值信號 在岸人民幣曾貶值見19個月最弱

彭博社報道，今早人民幣兌美元中間價報7.2066元，調弱幅度繼續縮小至28個點，較調查偏強幅度達到1321點，為近兩個月最大，釋放出不希望匯率過快貶值的信號。

兩位交易員稱，周三在岸市場開收市後時段購匯盤涌出，中資大行先後在7.3460和7.3480附近大量賣出美元，幫助支撐匯率；周二夜盤時段看到中資大行在7.3390一線大量賣出美元。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，「中間價調弱幅度不大，這表明當局希望控制人民幣貶值的步伐，不希望出現大幅無序波動」，但如果美國關稅沒有回落，美元/人民幣匯率的總體方向將是進一步上漲。

傑富瑞策略師稱，中國無法長期承受美國高關稅，人民幣貶值風險升至75%；高盛策略師陳鑫泉和Danny Suwanapruti周二在研報中稱，出售美元資產仍然是中國捍衛人民幣匯率、並報復美國再加徵關稅的一個潛在選項。

在岸人民幣曾貶值最多0.15%，貶值至7.3503元，是2023年9月8日7.3503元後最弱。現報7.3502元，貶值0.15%。連續貶值4日，累計貶值0.0825元，對上一次連續貶值4日是3月24日。

離岸人民幣曾升值最多0.73%，升值至7.3712元，是4月8日7.3366元後最強。現報7.3856元，升值0.54%。

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