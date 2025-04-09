恒指今早低開632點，高位跌108點，低位跌867點，高低波幅759點。上升股份比例為17.91%，下跌為38.05%，無升跌為44.02%。

恒指半日跌312點或1.55%，報19815點，大市成交金額2077億元；國指跌90點或1.22%，報7340點。恒生科技指數收報4524點，跌0.96%。

藍籌股成交金額1097.27億元，佔大市成交52.82%；科指成份股成交金額739.76億元，佔大市成交35.61%；國指成份股成交金額986.34億元，佔大市成交47.48%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.9億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.56%，至132.62億元，佔大市成交6.38%。牛熊證成交金額61.06億元，減少26.38%；窩輪成交金額71.56億元，減少14.81%。

藍籌12隻升，69隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升7.02%，收報41.9元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌6%，收報7.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報41.9元，升7.02%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報47.75元，跌6.37%。

恒指曾跌穿250天線(19503.47點)。科指下試250天線(4276.14點)。

北水南下合計淨流入175.48億元，較上日減少25.75%，連續第13日流入，累計流入1592.85億元，對上一次連續13日淨流入是2025年1月7日。北水本月累計流入1169.24億元，按月減少27.05%，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）883.38億元，較上日減47.48%，佔香港市場成交額由上日的19.41%增至21.25%。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.31%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為13.76%。低見19260.21點，是1月15日19149.94點後最低。

科指曾跌最多5.96%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為17.87%。低見4296.16點，是1月14日4227.43點後最低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月3日。

國指曾跌最多4.44%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為14.31%。低見7100.61點，是1月17日7045.41點後最低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月3日。

個股表現

長和（0001）跌穿3月4日公布出售港口時收報的38.65元，曾低見37.45元。巴拿馬對長和（0001）港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查。巴拿馬對長和調查 源於反腐敗投訴。長和巴拿馬港口續約 分析：按合同自動續約 審計長有義務批准。收報38.25元，跌2.3%。

特朗普：藥品關稅很快就會宣布。

藥明生物（2269）收報17.44元，跌2.13%。

藥明康德（2359）收報46.45元，跌4.72%。

藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.34元，跌3.6%。

藥明合聯（2268）收報27.35元，跌5.2%。

潼關黃金（0340）與紫金（2899）達成2500萬美元預付款交易 ，紫金另認購1.16億元新股。潼關黃金收報0.97元，升12.79%。

紫金（2899）收報14.18元，跌4.19%。

濰柴動力（2338）擬分拆濰柴雷沃在港上市。收報14.56元，升0.41%。

惠譽將６內銀評級展望由負面調升至穩定。工行（1398）收報4.94元，跌1.4%。

建行（0939）收報6.12元，跌1.61%。

中行（3988）收報4.05元，跌2.41%。

農行（1288）收報4.19元，升0.24%。

交行（3328）收報6.41元，跌0.93%。

招行（3968）收報41元，跌1.09%。

國泰（0293）成立附屬公司「國泰創科」，推內部數碼產品商品化。收報8.59元，跌2.05%。

行政長官會同行政會議批准北環線主線方案，料2034年完成工程。港鐵（0066）收報24元，跌1.64%。

東方海外（0316）首季收入升17%，總載貨量升9%。收報94.95元，跌2.62%。

遠展（0035）、周企旗下澳洲星億獲Bally's，Corporation注資3億澳元。收報0.75元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見10.76元，收報9.9元，跌3.88%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.96元，收報2.85元，跌18.57%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見4.8元，收報4.5元，升50.5%；衛龍美味（9985）創上市新高，見17.26元，收報16.2元，跌1.22%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.5元，收報1116.5元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見304.1元，收報278.1元，升0.54%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報1.14元，跌1.72%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6元，收報6元，升0.33%。

破底股方面

62隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見23.7元，收報24.25元，跌6.19%；海爾智家（6690）低見19.24元，收報20.15元，跌1.23%；百度（9888）低見73.25元，收報76.1元，跌3.18%；長實集團（1113）低見28.1元，收報28.45元，跌1.9%；九龍倉置業（1997）低見16.36元，收報16.68元，跌2.57%；百度 （9888）低見73.25元，收報76.1元，跌3.18%；極兔速遞（1519）低見4.53元，收報4.69元，跌2.7%；國際家居零售（1373）低見0.87元，收報0.88元，跌3.3%；中能控股（0228）低見0.036元，收報0.04元，跌4.76%；中策資本控股（0235）低見0.019元，收報0.02元，跌4.76%。

154隻股份創52周低，其中十隻包括，閱文（0772）低見22.4元，收報23.55元，升0.64%；恒安（1044）低見19.52元，收報19.92元，跌2.11%；恒地（0012）低見19.6元，收報19.84元，跌2.98%；新地（0016）低見65.3元，收報65.65元，跌2.52%；金沙中國（1928）低見12.2元，收報12.62元，跌4.83%；銀娛（0027）低見24.3元，收報24.9元，跌4.78%；中石化（0386）低見3.69元，收報3.76元，跌1.83%；中石油（0857）低見5.07元，收報5.17元，跌5.48%；中海油（0883）低見15.5元，收報15.78元，跌2.23%；申洲國際（2313）低見42.6元，收報45.25元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創上市新高，見4.8元，收報4.5元，升50.5%；揚科集團（1460）收報0.23元，升27.78%；金石控股集團（1943）收報0.203元，升26.88%；現代中藥集團（1643）收報0.325元，升25%；怡園酒業（8146）停牌；慧聰集團（2280）收報0.168元，升20.86%；港龍中國地產（6968）收報0.095元，升20.25%；中國再生醫學（8158）收報0.405元，升19.12%；華美樂樂（8429）收報0.038元，升18.75%；中船防務（0317）收報9.56元，升15.88%；遠見控股（0862）收報0.03元，升15.38%。

下跌異動股，包括，辰興發展（2286）收報0.153元，跌44.36%；時時服務（8181）見52周低0.052元，收報0.055元，跌22.54%；交大慧谷（8205）收報0.222元，跌22.11%；中國恒有源集團（8128）收報0.031元，跌20.51%；德寶集團控股（8436）收報0.18元，跌19.64%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.96元，收報2.85元，跌18.57%；中國口腔產業（8406）收報0.066元，跌18.52%；承輝國際（1094）收報0.275元，跌16.67%；世紀集團國際（2113）收報0.032元，跌15.79%；領地控股（6999）收報0.093元，跌15.45%。

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