達利歐稱，特朗普關稅政策的驅動因素之一是現有債務過多以及新增借款速度過快。美國舉債為過度的支出融資已無法自拔，中國等債權國則沉迷於向美國等債務國出售商品。無論用何種方法，導正這些失衡現象的壓力極大，但這麼做將極大地改變貨幣秩序。

達利歐稱，在一個去全球化的世界裡，同時存在巨大的貿易失衡和巨大的資本失衡顯然是格格不入，主要參與者不相信其他主要參與者不會切斷他們所需的商品供應（這是美國的擔憂），或償還債務（這是中國的擔憂）。

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