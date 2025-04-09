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Canalys：首季全球PC出貨量增長9% 惟關稅威脅市場後續表現

市場研究機構Canalys報告指出，今年首季全球桌上型電腦、筆記型電腦及工作站（Workstation）總出貨量按年增長9.4%，達6270萬部。其中筆電（包含移動工作站）出貨4940萬部，按年升10%；桌機（含桌機工作站）則增8%至1330萬部。

Canalys首席分析師Ishan Dutt表示，首季增長主要是原始設備製造商（OEM）提前向美國出貨，以應對特朗普政府首輪關稅措施。然而，隨著更多國家面臨新一輪更高關稅，其直接與間接影響將威脅全球個人電腦（PC）市場的復蘇，亦會影響Windows 10支援終止所帶來的換機潮。

以品牌來看，Lenovo仍為全球PC市場的領頭羊，首季出貨按年增11%至1520萬部；HP出貨1280萬部，增長6%，排名第二。Dell結束連續幾季跌勢，今季增長3%，出貨量950萬部。Apple則以22%增幅出貨650萬部，市佔率10.4%，排名第四；Asus則升9%至400萬部，居第五。

Dutt指出，雖然最終消費需求未見明顯增長，但為提前應對未來潛在成本上漲，製造商與分銷商已展開備貨。類似策略也出現在針對4月9日即將生效的新關稅。不過，他預期，隨著庫存逐步消化，未來幾季出貨增速將放緩，且價格壓力恐打擊消費需求。

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