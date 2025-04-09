路透社引述消息報道，在與美國的貿易戰不斷升級的背景下，中國最高領導人計劃最早於周三召開會議，討論提振經濟和穩定資本市場的措施。預計國務院、多個政府和監管機構的高級官員將出席會議；人行和財政部等政府機構的高層官員可能會出席這場會議；商務部、金監總局，中證監的官員也被期望出席。