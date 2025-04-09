路透社引述消息報道，在與美國的貿易戰不斷升級的背景下，中國最高領導人計劃最早於周三召開會議，討論提振經濟和穩定資本市場的措施。預計國務院、多個政府和監管機構的高級官員將出席會議；人行和財政部等政府機構的高層官員可能會出席這場會議；商務部、金監總局，中證監的官員也被期望出席。
報道引述消息指，預計政策制定者將討論刺激國內消費和支持資本市場的措施，出口退稅等措施也可能會被討論。
報道引述分析人士表示，特朗普對中國以及任何購買或組裝中國商品的國家徵收關稅，讓北京感到走投無路。
國新辦沒有立即回應查詢。人行、財政部、商務部、國家監理局和中國證監會也沒有立即發表評論。
報道引述消息指，一些刺激世界第二大經濟體的措施可能在未來幾周內實施。
報道引述消息指，中國官方媒體預計將報告會議的部分議程，因為當局的目標是穩定經濟和市場並恢復信心。
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