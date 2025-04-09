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內地發表白皮書 重申不願打貿易戰 但會奉陪到底 願與美方平等對話解決各自關切

內地發表《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，白皮書全文2.8萬字，澄清中美經貿關係事實，系統闡釋中方對中美經貿關係相關問題的政策立場，闡明單邊主義、保護主義對中美雙邊經貿關係的損害，展現中國堅定維護國家利益、堅定維護多邊貿易體制的決心與意志。

白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國實踐自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展中互貿關係可以透過對話中互貿。

白皮書表示，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，透過對話協商找到妥善解決問題的辦法。

白皮書介紹，中美兩國建交46年以來，雙邊經貿關係持續發展。中美貿易額從1979年的不到25億美元躍升至2024年的近6,883億美元。但是，近年來美單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾中美正常經貿合作。自2018年中美經貿摩擦以來，美方對超過5,000億美元中國輸美產品加徵高額關稅，持續對華遏制打壓政策。中方不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家利益。同時，中方始終堅持透過對話協商解決爭議的基本立場，與美方進行多輪經貿磋商，並努力穩定雙邊經貿關係。

白皮書指出，美方近期先後發布「美國第一」貿易、投資政策備忘錄和「美國第一」貿易政策報告執行摘要，對中國產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對中國加徵關稅、徵收「對等關稅」並進一步加徵50%關稅，也針對中國海事、物流和301港口這些以關稅等為威脅、要挾的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係產生嚴重影響。中方已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。

白皮書表示，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，透過對話協商找到妥善解決問題的辦法。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中美各自取得成功，對彼此都是機會而非威脅。希望美方與中方相向而行，依照兩國元首通話所指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，透過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係健康、穩定、永續發展。

在商務部相關負責人就《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書答記者問當中，負責人強調的是，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

負責人稱，希望美方與中方相向而行，依照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，立即取消單邊關稅措施，加強對話、管控分歧、促進合作。中方願與美方就兩國經貿領域重要議題進行交流，透過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係穩定、健康、永續發展。

 

商務部答記者問內容全文：

商務部有關負責人就白皮書的發布背景、主要內容、中方對中美經貿關係的立場等問題回答了記者提問。

問：《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書發布背景和主要內容是什麼？

答：近期，美方在以芬太尼為由先後兩次對華加徵合計20%關稅的基礎上，又對華加徵34%的所謂「對等關稅」，並進一步加徵50%關稅，美方還在討論取消中國永久正常貿易關係地位，就對華華、物流和造船業301調查提出。對於這些單邊主義、霸凌主義限制措施，中方堅決反對，已根據國際法基本原則和法律法規堅決採取反制措施維護自身權益。

中方在此背景下發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，旨在澄清中美經貿關係事實，系統闡釋中方對中美經貿關係相關問題的政策立場，闡明單邊主義、保護主義對中美雙邊經貿關係的損害，展現中國堅定維護國家利益、堅定維護多邊貿易體制的決心與意志。

白皮書全文2.8萬字，由前言、正文及結束語三部分組成。正文包括六個部分，分別是「中美經貿關係的本質是互利共贏」「中方認真履行中美第一階段經貿協議」「美方違反中美第一階段經貿協議有關義務」「中國實踐自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則」「單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展」「中美可以透過平等對話、互貿利經分歧」。

問：中美經貿關係的基本立場是什麼？

答：中美經貿關係是中美關係的重要組成部分，作為世界上最大的發展中國家和最大的已開發國家，中美兩國在自然禀賦、人力資源、市場、資金、技術等領域具有很強的互補性，完全可以實現互補共贏。中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定與發展有重要影響。

中美經貿關係的本質是互利共贏。中美兩國建交46年以來，雙邊經貿關係迅速發展。中美貿易額從1979年的不到25億美元躍升至2024年的近6,883億美元。雙向投資存量超過2600億美元。中美經貿合作領域不斷拓寬、水準不斷提高，為兩國經濟社會發展、人民福祉提升作出重要貢獻。中美各自取得成功，對彼此是機會而非威脅。

但是，近年來美單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華出台加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿合作。中方不得不進行正當反制。我想強調的是，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，透過平等對話妥善解決分歧。希望美方與中方相向而行，依照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，立即取消單邊關稅措施，加強對話、管控分歧、促進合作。中方願與美方就兩國經貿領域重要議題進行交流，透過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係穩定、健康、永續發展。

問：中方如何看待美國對包括中國在內的貿易伙伴單邊加徵關稅的做法？

答：美方有關做法違背基本經濟法則和市場原則，違反世貿組織規則，衝擊多邊貿易體制，罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，無視美國長期從國際貿易中大量獲利的事實。美方將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，這是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。

美方打著所謂的「對等」「公平」的旗號搞零和博弈，本質上是追求「美國第一」「美國特殊」，是以關稅手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益為代價，服務美國霸權利益，人為切斷原有成熟的全球供應鏈產業鏈，打破以市場為導向的自由貿易規則，嚴重干擾各國經濟發展，影響世界經濟長期穩定增長，遭到國際社會普遍反對，美國內也有很大反對聲音。

歷史與事實證明，美方提高關稅解決不了自身問題，反而引發金融市場劇烈波動，推高美國通脹壓力，削弱美國產業基礎，加大美國經濟衰退風險，最終只會自食惡果。

問：美方認為巨額貿易逆差讓美國「吃虧」，請問中方對此有何評論？

答：中美貨物貿易差額既是美國經濟結構性問題的必然結果，也是由兩國比較優勢和國際分工格局決定的。中國並不刻意追求順差，事實上，中國經常帳順差與國內生產毛額之比已從2007年的9.9%降至2024年的2.2%。

客觀認識與評估中美雙邊貿易是否平衡，需要全面深入考察，不能只看貨物貿易差額。美國在服務貿易方面佔有顯著優勢。美國是中國服務貿易最大逆差來源地，逆差規模整體呈現擴大趨勢，2023年約265.7億美元，佔美國服務貿易順差總額的9.5%左右。綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美雙方經貿往來獲益大致平衡。

近年來，美國對華逆差在整體貿易逆差中佔比下降、對全球逆差規模攀升。事實證明，對華加徵關稅非但無法縮小美總體貿易逆差，反而導緻美國進口成本上升，進一步擴大逆差。

積極擴大進口，是中國推動高水準開放的重要內容。自2018年11月起，中國國際進口博覽會每年均在上海舉辦，參展國家和意向成交金額逐年增長，累計意向成交金額超5000億美元。 2024年，中國進口總額為18.4兆元人民幣，較去年同期增長2.3%，進口規模創歷史新高，連續16年穩居全球第二大進口市場。中國將持續挖掘進口潛力，把中國超大規模市場打造為世界共享大市場，為全球經濟發展注入新動能。

問：身為世貿組織成員，中國如何遵守世貿組織規則、實踐自由貿易理念？

答：2001年加入世界貿易組織以來，中國積極實踐自由貿易理念，全面履行加入承諾，遵守和執行世界貿易組織規則，大幅開放市場，為維護多邊貿易體制有效性權威性作出積極貢獻。

首先，改善基於規則的市場經濟法規，將合規評估作為貿易政策推出前的必要前置環節，切實提升貿易政策的穩定性、透明度和可預見性，建構符合多邊貿易規則的法律體系。第二，實際履行加入世界貿易組織降稅承諾，多次大幅自主降低進口關稅稅率。截至2010年，中國貨物降稅承諾全部履行完畢，關稅整體水準從2001年的15.3%降至9.8%，接近已開發成員的平均約束稅率9.4%。第三，嚴守世界貿易組織各項補貼紀律，及時向世界貿易組織提交補貼通報。 2023年6月，中國提交2021－2022年補貼政策通報，涉及中央69項及地方385項補貼政策，以實現省級行政區域全覆蓋。最後，透過與國際規則接軌的系統性改革持續優化營商環境，為全球企業提供了更透明、公平、可預期的營商環境。

 

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