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特朗普團隊內訌？ 馬斯克弟弟籲開除納瓦羅

富商馬斯克的弟弟 Kimbal Musk 在社交平台發帖文，敦促美國總統特朗普開除白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro ）。

Kimbal Musk向特朗普表示，如果納瓦羅在 Ron Vara 的事情上對你撒謊，那麼他還在什麼事情上對你說謊？」，敦促特朗普把美國放在第一位，「解僱他！」。

事實上，Kimbal Musk發布帖文之際，馬斯克近日已與納瓦羅發生爭執。納瓦羅在《CNBC》上聲稱，馬斯克不是「汽車製造商」，而是「汽車組裝商」，並認為特斯拉嚴重依賴國外零件。馬斯克則在社交平台X反擊，批評納瓦羅是個「白痴」，強調納瓦羅說的話明顯是錯誤，並指納瓦羅「比一袋磚頭還笨。」

馬斯克更指，納瓦羅應該去問納瓦羅發明的專家 Ron Vara。曾有外媒報道，Ron Vara是納瓦羅虛構出來的專家，實際上就是納瓦羅本人，是由其名字 Navarro 字母重新排列而成。

 

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