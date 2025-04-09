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瑞穗：人行引導人民幣現價至7.35 人民幣將進一步逐步貶值

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，人行引導人民幣現價至7.35，預期在市場波動的情况下，人行不會在人民幣兌美元匯率7.35的水平上劃定底線，人民幣將進一步逐步貶值，從而拖累人民幣籃子指數走低。

張建泰表示，特朗普計劃對中國商品徵收104%的關稅，令投資者感到恐慌，抑制了風險資產的反彈。美債息仍維持在高位，且呈現陡峭趨勢，利差擴闊，凸顯市場對關稅引發的結構性通脹的擔憂，以及聯儲局被迫維持較高政策利率以抑制通脹的可能性。市場參與者也表示，美國國債的拋售是由於美國債券和債券期貨基礎交易的平倉造成的。如果美元的儲備貨幣地位受到質疑，外國投資者和儲備管理者可能會拋售美元，這可能會引發恐慌。美元/日圓與10年期美國公債息之間已出現脫鈎。儘管 10 年期美國公債息進一步攀升至 4.34%，但美元兌日圓卻跌至 145 的水平。受貿易緊張局勢升級影響，澳元和新西蘭元受到打擊，新西蘭元兌美元匯率自2020年3月以來首次跌破0.55水準。新西蘭聯邦儲備銀行在政策會議上一如預期將現金利率調降25個基點至3.5%。

張建泰表示，受人民幣大幅貶值及美國即將實施互惠關稅影響，新興亞洲貨幣開盤走低。隔夜，由於人行放鬆對人民幣匯率中間價的控制，使人民幣匯率突破 7.2 關口，引導人民幣進一步貶值，以抵消美國關稅的影響，離岸人民幣兌美元匯率跌至 7.429 的歷史低點。隨著對人民幣新一輪貶值的擔憂日益加劇，市場參與者紛紛拋售離岸人民幣現貨。另外，中國總理李強表示，中國有充足的工具來充分抵消負面衝擊。刺激方案可能有助於緩解人們對關稅衝擊中國經濟增長的擔憂，並為離岸人民幣和人民幣現貨提供支撐。

張建泰表示，人行連續第五個交易日調低人民幣中間價。在昨天批准人民幣突破7.2關口後，人行將人民幣匯率中間價調降28個基點至7.2066。持續釋放人民幣貶值的政策訊號，導致人民幣現貨匯率迅速跌至19個月低點7.35。同時，人行加大了人民幣中間價政策支持，美元/人民幣中間價與預測之間的差距從先前的1259點進一步擴大至1321點。該行的解讀是，人行正在釋放一些人民幣貶值壓力，同時將人民幣貶值速度控制在可控的範圍內。離岸人民幣現貨從歷史低點7.429反彈至7.38附近，導致離岸人民幣兌人民幣價差收窄至300至400點的區間。畢竟，從央行的角度來看，人民幣大幅貶值是不被允許的。展望未來，我們預期在市場波動的情况下，人行不會在人民幣兌美元匯率7.35的水平上劃定底線，人民幣將進一步逐步貶值，從而拖累人民幣籃子指數走低。

隔晚離岸人民幣曾貶值至7.429元，破紀錄，現報7.3826元，跌0.58%，今日未有再破位，只曾貶值至7.4273元。在岸人民幣曾貶值最多0.15%，貶值至7.3503元，是2023年9月8日7.3503元後最弱，現報7.3499元，貶值0.14%。

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