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英國擬將中資旗下英國鋼鐵廠國有化

彭博社報道，英國正在認真考慮將敬業集團旗下的英國鋼鐵公司國有化，以防止該國重要的鋼鐵企業永久關閉。

報道引述消息指，由於擔憂該公司位於Scunthorpe的主要工廠面臨迫在眉睫的關閉風險，英國工黨政府正積極討論將該公司國有化。官員們將竭儘全力避免英國鋼鐵公司倒閉。

英國鋼鐵公司的前景成為首相施紀賢面臨的一大難題。他試圖保護這一關鍵產業，尤其在英國增加國防開支並尋求減少對外國關鍵資源依賴之際。令局面更加複雜的是英國鋼鐵的中國所有者拒絕了英國政府提出的5億英鎊(6.4億美元)救助計劃。英國政府仍在與敬業集團磋商以尋求出路。

施紀賢稱，為確保Scunthorpe工廠的未來，「所有選項都在考慮之內」，在談判「仍在進行」期間，他不希望就正在考慮的具體政策發表評論。但他同時暗示，若有必要，他已準備好進行干預，並告訴議員，他「絕對致力於」英國的鋼鐵生產。

英國鋼鐵公司發言人沒有立即回覆置評請求。在非工作時間致電敬業集團中國總部無人接聽，該公司沒有立即回覆尋求置評的電子郵件。

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