至於中概股回歸方面，隨著估值下調，他估計該等企業回港上市會繼續，但是將來是否過來集資，或先過來上市，則仍待觀望。他認為，港交所在區內繼認可泰國市場後，料有比較多人口的馬來西亞市場，亦可以爭取認可馬國市場。香港市場亦可以在雙重第一上市及第二上市簡化，提升二级市場流動性，將T+2交收改為T+1，及改善每手股數，料吸引更多外國公司過來上市。

他又說，現時市場正留意對等關稅落地情況，業界在幫助客戶業務重组，及在銀行貸款周轉，提供協助。另在開拓不同地區市場，業界亦可以協助企業做盡職審查及可行性報告，甚至在香港將來加入地區性组織RCEP(區域全面經濟伙伴)，業界可在相互發展，商貿往來更有效率方面，提供支持。

在人工智能發展上，他認為未致取代人力，反而需要IT會計師需求增加，例如以前接工作需要人力，以前需要10人，當中1至2人為IT會計師，現時要增至2至3人，並需要協助發掘數據，數據分析及驗證。

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