報道引述消息指，各大銀行也被告知，在為客戶執行美元購買訂單時要加強檢查，市場將此舉解讀為央行抑制投機交易的一種方式。

報道引述消息指，中國大型國營銀行大舉拋售美元，買入人民幣，以減緩境內現貨市場人民幣下跌的速度。

報道引述消息指，人行不會透過人民幣貶值來減輕關稅對出口和整體經濟的打擊。一位政策顧問表示，「人民幣不會大幅貶值，因為這可能會損害市場信心，但適度貶值將有助於出口」，「我們還應該透過補貼、退稅或市場多元化等方式幫助重點企業」。儘管美國貿易戰不斷惡化，嚴重挑戰中國龐大出口產業的競爭力，但人行仍將重點放在穩定人民幣匯率上，這表明金融市場穩定仍是首要任務。

人行沒有立即回應路透社查詢。

隔晚離岸人民幣曾貶值至7.429元，破紀錄，現報7.3826元，跌0.58%，今日未有再破位，只曾貶值至7.4273元。在岸人民幣曾貶值最多0.15%，貶值至7.3503元，是2023年9月8日7.3503元後最弱。

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