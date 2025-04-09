2019年6月2日，國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，同年6月29日，中美貿易戰後第二次「習特會」在日本大阪上演。雙方最終同意重啟經貿磋商，美方不再對中國出口產品加徵新的關稅。今日，內地亦發表白皮書，當中稱，願與美方平等對話解決各自關切。

彭博社報道，東亞銀行高級投資策略師Jason Chan表示，市場猜測中美最終將就貿易衝突重啟談判。

港股曾見逾兩個月低，恒指曾跌穿250天線。長和（0001）跌穿3月4日公布出售港口時收報的38.65元，曾低見37.45元，收報38.6元，跌1.4%。

恒指今早低開632點，高位升313點，低位跌867點，高低波幅1181點，是4月7日後收市新高，當日報1341.8點。上升股份比例為39.6%，下跌為28.57%，無升跌為31.82%。

恒指收市升136點或0.68%，報20264點，大市成交金額4123億元，較上日減少4.8%，是4月3日2894.92億元成交後最少；國指升105點或1.41%，報7535點。恒生科技指數收報4689點，升2.64%。

藍籌股成交金額2163.77億元，佔大市成交52.48%；科指成份股成交金額1420.24億元，佔大市成交34.44%；國指成份股成交金額1903.69億元，佔大市成交46.17%。

24隻雙櫃台股，總成交1.82億元人民幣，相當於約1.91億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.23%，至179.03億元，佔大市成交4.34%。牛熊證成交金額81.22億元，減少2.06%；窩輪成交金額97.8億元，增加16.41%。

藍籌47隻升，32隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升10.47%，收報43.25元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌6.02%，收報49.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報43.25元，升10.47%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報48.95元，跌4.02%。

恒指曾跌穿250天線(19505.27點)。科指曾下試250天線(4276.8點)。

北水南下合計淨流入355.86億元，較上日增加50.58%，金額破紀錄。北水連續第13日流入，累計流入1773.24億元，對上一次連續13日淨流入是2025年1月7日。北水本月累計流入1349.63億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1754.11億元，較上日增4.28%，佔香港市場成交額由上日的19.41%增至21.26%。

午後消息股表現

美國擬放寛對中國製船隻的港口費徵收計劃。東方海外（0316）收報97.9元，升0.41%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.59元，升3.51%。

中遠海運港口（1199）見52周低3.71元，收報3.93元，升0.77%。

中遠海控（1919）收報10.34元，升1.37%。

中遠海發（2866）收報0.84元，升3.7%。

中遠海能（1138）見52周低5元，收報5.48元，升3.2%。

太平洋航運（2343）見52周低1.4元，收報1.54元，升1.99%。

中國外運（0598）見52周低3.16元，收報3.34元，升1.83%。

海豐國際（1308）收報17.5元，升0.81%。

Canalys：首季全球PC出貨量增長9% 惟關稅威脅市場後續表現。

聯想（0992）見52周低6.57元，收報7.5元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

長和（0001）跌穿3月4日公布出售港口時收報的38.65元，曾低見37.45元。巴拿馬對長和（0001）港口續約 涉嫌犯罪一事展開調查。巴拿馬對長和調查 源於反腐敗投訴。長和巴拿馬港口續約 分析：按合同自動續約 審計長有義務批准。收報38.6元，跌1.4%。

潼關黃金（0340）與紫金（2899）達成2500萬美元預付款交易 ，紫金另認購1.16億元新股。潼關黃金收報1元，升16.28%。

紫金（2899）收報14.84元，升0.27%。

濰柴動力（2338）擬分拆濰柴雷沃在港上市。收報14.96元，升3.17%。

惠譽將６內銀評級展望由負面調升至穩定。工行（1398）收報5元，跌0.2%。

建行（0939）收報6.13元，跌1.45%。

中行（3988）收報4.16元，升0.24%。

農行（1288）收報4.25元，升1.67%。

交行（3328）收報6.53元，升0.93%。

招行（3968）收報41.3元，跌0.36%。

國泰（0293）成立附屬公司「國泰創科」，推內部數碼產品商品化。收報8.72元，跌0.57%。

行政長官會同行政會議批准北環線主線方案，料2034年完成工程。港鐵（0066）收報24.1元，跌1.23%。

東方海外（0316）首季收入升17%，總載貨量升9%。收報97.9元，升0.41%。

遠展（0035）、周企旗下澳洲星億獲Bally's，Corporation注資3億澳元。收報0.76元，升1.33%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見10.76元，收報10.2元，跌0.97%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.96元，收報3.09元，跌11.71%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見6.5元，收報5.75元，升92.31%；衛龍美味（9985）創上市新高，見17.26元，收報16.24元，跌0.98%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.5元，收報1116.5元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.8元，收報1177.8元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見304.1元，收報280.1元，升1.27%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1094.8元，收報1094.8元，升0.77%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83168）創上市新高，見166.7元，收報166.7元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見8057.9元，收報8057.9元，升0.39%；美捷滙控股（1389）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升14.29%；優越集團控股（1841）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報0.94元，跌18.97%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6元，收報5.8元，跌3.01%；百應控股（8525）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升15.63%；ＦＩ富邦台灣（7332）創52周高，見5.625元，收報5.465元，升3.9%。

破底股方面

65隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見23.7元，收報25.5元，跌1.35%；海爾智家（6690）低見19.24元，收報20.6元，升0.98%；百度（9888）低見73.25元，收報77.7元，跌1.15%；長實集團（1113）低見28.1元，收報29元，無升跌；九龍倉置業（1997）低見16.36元，收報16.84元，跌1.64%；百度 （9888）低見73.25元，收報77.7元，跌1.15%；極兔速遞（1519）低見4.53元，收報4.97元，升3.11%；國際家居零售（1373）低見0.87元，收報0.9元，跌1.1%；中能控股（0228）低見0.036元，收報0.039元，跌7.14%；中策資本控股（0235）低見0.019元，收報0.021元，無升跌。

159隻股份創52周低，其中十隻包括，閱文（0772）低見22.4元，收報24.55元，升4.91%；恒安（1044）低見19.52元，收報20.45元，升0.49%；恒地（0012）低見19.6元，收報19.88元，跌2.79%；新地（0016）低見65.2元，收報66.15元，跌1.78%；金沙中國（1928）低見12.2元，收報12.96元，跌2.26%；銀娛（0027）低見24.3元，收報25.55元，跌2.29%；中石化（0386）低見3.69元，收報3.78元，跌1.31%；中石油（0857）低見5.07元，收報5.2元，跌4.94%；中海油（0883）低見15.5元，收報15.94元，跌1.24%；申洲國際（2313）低見42.6元，收報46.85元，升1.85%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創上市新高，見6.5元，收報5.75元，升92.31%；金石控股集團（1943）收報0.233元，升45.63%；瑩嵐集團（1162）收報0.144元，升41.18%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.345元，升40.82%；敏捷控股（0186）收報0.35元，升40%；中國再生醫學（8158）收報0.445元，升30.88%；慧聰集團（2280）收報0.179元，升28.78%；駿高控股（8035）收報0.078元，升27.87%；揚科集團（1460）收報0.23元，升27.78%；遠見控股（0862）收報0.033元，升26.92%；看通集團（1059）收報0.204元，升25.93%。

下跌異動股，包括，中國口腔產業（8406）收報0.059元，跌27.16%；紫荊國際金融（8340）收報0.28元，跌26.32%；廣聯科技控股（2531）收報13.8元，跌26.2%；雅天妮集團（0789）收報0.305元，跌25.61%；立高控股（8472）創上市新低，見0.26元，收報0.31元，跌23.46%；恆偉集團控股（8219）收報0.15元，跌23.08%；百利達集團控股（8179）見52周低0.046元，收報0.048元，跌22.58%；中國健康科技集團（1069）收報0.049元，跌20.97%；朗華國際集團（8026）收報0.208元，跌20%；德寶集團控股（8436）收報0.181元，跌19.2%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報0.94元，跌18.97%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見10.76元，收報10.2元，跌0.97%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.96元，收報3.09元，跌11.71%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見6.5元，收報5.75元，升92.31%；衛龍美味（9985）創上市新高，見17.26元，收報16.24元，跌0.98%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.5元，收報1116.5元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.8元，收報1177.8元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見304.1元，收報280.1元，升1.27%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1094.8元，收報1094.8元，升0.77%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83168）創上市新高，見166.7元，收報166.7元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見8057.9元，收報8057.9元，升0.39%；美捷滙控股（1389）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升14.29%；優越集團控股（1841）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報0.94元，跌18.97%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6元，收報5.8元，跌3.01%；百應控股（8525）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升15.63%；ＦＩ富邦台灣（7332）創52周高，見5.625元，收報5.465元，升3.9%。

破底股方面

65隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見23.7元，收報25.5元，跌1.35%；海爾智家（6690）低見19.24元，收報20.6元，升0.98%；百度（9888）低見73.25元，收報77.7元，跌1.15%；長實集團（1113）低見28.1元，收報29元，無升跌；九龍倉置業（1997）低見16.36元，收報16.84元，跌1.64%；百度 （9888）低見73.25元，收報77.7元，跌1.15%；極兔速遞（1519）低見4.53元，收報4.97元，升3.11%；國際家居零售（1373）低見0.87元，收報0.9元，跌1.1%；中能控股（0228）低見0.036元，收報0.039元，跌7.14%；中策資本控股（0235）低見0.019元，收報0.021元，無升跌。

159隻股份創52周低，其中十隻包括，閱文（0772）低見22.4元，收報24.55元，升4.91%；恒安（1044）低見19.52元，收報20.45元，升0.49%；恒地（0012）低見19.6元，收報19.88元，跌2.79%；新地（0016）低見65.2元，收報66.15元，跌1.78%；金沙中國（1928）低見12.2元，收報12.96元，跌2.26%；銀娛（0027）低見24.3元，收報25.55元，跌2.29%；中石化（0386）低見3.69元，收報3.78元，跌1.31%；中石油（0857）低見5.07元，收報5.2元，跌4.94%；中海油（0883）低見15.5元，收報15.94元，跌1.24%；申洲國際（2313）低見42.6元，收報46.85元，升1.85%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創上市新高，見6.5元，收報5.75元，升92.31%；金石控股集團（1943）收報0.233元，升45.63%；瑩嵐集團（1162）收報0.144元，升41.18%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.345元，升40.82%；敏捷控股（0186）收報0.35元，升40%；中國再生醫學（8158）收報0.445元，升30.88%；慧聰集團（2280）收報0.179元，升28.78%；駿高控股（8035）收報0.078元，升27.87%；揚科集團（1460）收報0.23元，升27.78%；遠見控股（0862）收報0.033元，升26.92%；看通集團（1059）收報0.204元，升25.93%。

下跌異動股，包括，中國口腔產業（8406）收報0.059元，跌27.16%；紫荊國際金融（8340）收報0.28元，跌26.32%；廣聯科技控股（2531）收報13.8元，跌26.2%；雅天妮集團（0789）收報0.305元，跌25.61%；立高控股（8472）創上市新低，見0.26元，收報0.31元，跌23.46%；恆偉集團控股（8219）收報0.15元，跌23.08%；百利達集團控股（8179）見52周低0.046元，收報0.048元，跌22.58%；中國健康科技集團（1069）收報0.049元，跌20.97%；朗華國際集團（8026）收報0.208元，跌20%；德寶集團控股（8436）收報0.181元，跌19.2%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報0.94元，跌18.97%。

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