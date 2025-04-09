中原集團創辦人施永青在報章撰寫專欄表示，美國突然向全球多國瘋狂加關稅，不少國家選擇報復，向美國徵收對等關稅，導致整體的貿易成本增加，商品價格全面上升。不過，由於香港不會向外來商品徵收一分錢關稅，令本港商品比世上大多數有關稅的國家都要便宜，香港的生活指數會比世界其他地方都要低，可吸引更多海外與內地的人才來港發展，對香港的經濟發展非常有利。
施永青又指，外地遊客很快會發現香港原來是購物天堂。「因為除了免關稅外，還不收銷售稅與增值稅，導致很多商品在香港市場的售價都顯得十分便宜，其價格差少的也有10%，多的可超50%。」他認為，在這種情況下，各國的旅遊人士，都會樂於把香港納入行程之中。「因為只要途經香港的時候買點東西，省下來的錢就足以買機票有餘。」他預計，香港旅遊業與零售業都可以在今年末來個大翻身。「某些香港人可能又再埋怨訪港的遊客來得太多了。」
施永青提到，高關稅亦可能造就香港成為水貨中心。「由於在香港買到的商品會比其他地方都要便宜，一定會有很多水貨活動在香港進行。本港入口商的生意量會大增，因為這些入口商品除了供港人享用與轉口外，還可以賣給水貨客。買賣商品在香港並不犯法，涉及水貨的部分香港人可不參與，留給外國的水貨商去做算了。」
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