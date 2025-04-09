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全日沽空金額減0.44% 阿里沽空增38%

大市全日沽空金額845.45億元，較上日減少0.44%，沽空金額佔大市成交比率由上日的19.6%升至20.5%。

沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）61.63億元，較上日增加38%。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.72%或4700萬個，至64.7億個，是4月7日後最少，當日達65.17億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增3.95%或1687.64萬個，至4.44億個，是2024年3月7日後最多，當日達4.55億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增6.12%或50000萬個，至86.67億個，是1月21日後最多，當日達87.12億個。

沽空增幅最多的股份為，ＸＬ二南ＣＯ（7711）增加93959.68%，至101.49萬元；沽空減幅最多的股份為，博時比特幣（3008）減少99.52%，至8928元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率50.24%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率53.6%。

其餘請看附圖。

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