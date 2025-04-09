報道指，這棟物業2023年登記在凱龍瑞集團高級顧問何震東名下。但公開記錄顯示，其所有權去年轉給了一家名為Kaiser 2000 Ltd.的公司，而橡樹高管Allan Wardrop為該公司的董事。

報道引述消息指，橡樹此前曾借錢給凱龍瑞，目前尚不清楚是什麼原因導致這家美國公司接管了大樓。

高力周一在聲明中表示，一位債權人任命高力為獨家代理出售這棟大樓，但沒有透露賣家名字。

橡樹不予評論，凱龍瑞沒有回覆尋求評論的電子郵件。

資料顯示，凱龍瑞集團2017年底向資深投資者鄧成波家族以約13.5億元「買殼」購入謝斐道303號，並以約1億元買入海外信託銀行大廈車位，即共約14.5億元。2023年，意向價由去年18.5億元大減6億元至12.5億元。

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