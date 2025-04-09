總部位於邁阿密的 I Squared 已經擁有寬頻營運商 HGC Global Communications Ltd.，中國投資公司是其少數股東，並希望將其與 HKBN 合併。報道引述消息指，到目前為止，I Squared 還未能獲得國有企業中投公司的批准，無法正式收購香港寬頻，該收購將與國有企業中國行動有限公司的單獨競標競爭。

報道引述消息指，I Squared 一直在努力為其潛在報價尋找更多的股權共同投資者。該公司也一直在分析這筆交易可能產生的反壟斷影響。

報道引述消息指，儘管 I Squared 仍在努力爭取潛在收購，但如果這些障礙無法解決，收購進程可能會變得愈來愈困難。

I Squared 的代表拒絕發表評論。中投公司和香港寬頻的發言人沒有立即回覆電子郵件詢問。

今年1月彭博社報道稱，I Squared 即將提出一項報價，與中國移動競爭，以每股5.23元收購香港寬頻全部股份。

香港寬頻上周在證券交易所文件中表示，I Squared 已完成盡職調查，正在敲定可能的先決條件報價條款以及融資細節，但談判仍在進行中。 HKBN 的股東包括私募股權公司 MBK Partners 和 TPG Inc。

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