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I Squared收購香港寬頻據報因中國主權基金介入而受阻

彭博社引述消息報道，I Squared Capital 對香港寬頻（1310）的潛在報價在試圖說服中國主權財富基金相信該交易的優點時遇到了障礙。

總部位於邁阿密的 I Squared 已經擁有寬頻營運商 HGC Global Communications Ltd.，中國投資公司是其少數股東，並希望將其與 HKBN 合併。報道引述消息指，到目前為止，I Squared 還未能獲得國有企業中投公司的批准，無法正式收購香港寬頻，該收購將與國有企業中國行動有限公司的單獨競標競爭。

報道引述消息指，I Squared 一直在努力為其潛在報價尋找更多的股權共同投資者。該公司也一直在分析這筆交易可能產生的反壟斷影響。

報道引述消息指，儘管 I Squared 仍在努力爭取潛在收購，但如果這些障礙無法解決，收購進程可能會變得愈來愈困難。 

I Squared 的代表拒絕發表評論。中投公司和香港寬頻的發言人沒有立即回覆電子郵件詢問。

今年1月彭博社報道稱，I Squared 即將提出一項報價，與中國移動競爭，以每股5.23元收購香港寬頻全部股份。

香港寬頻上周在證券交易所文件中表示，I Squared 已完成盡職調查，正在敲定可能的先決條件報價條款以及融資細節，但談判仍在進行中。 HKBN 的股東包括私募股權公司 MBK Partners 和 TPG Inc。

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