摩根士丹利發表報告，受惠中國AI大模型「DeepSeek」，預計AI晶片需求將會增加，由於美國AI圖形處理器供應有限，加上對中國晶片的需求大增，估計中芯（0981） 將成為中國AI晶片設計板塊的主要支持者。該行將中芯評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由38元升至40元。
大摩表示，雖然中芯國際的產能可能亦受到設備瓶頸的限制，但估計公司每年可生產360萬個AI圖形處理器單元，可滿足內地需求。
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