新能源車方面，3月新能源乘用車生產按年升43%至116.5萬輛、按月升42.1%，首季生產按年升46%至292.4萬輛。新能源乘用車批發銷量按年升35.5%至112.8萬輛、按月升35.5%，首季批發升42.8%至284.7萬輛。新能源乘用車市場零售按年升38%至99.1萬輛、按月升45%，首季零售升36.4%至242萬輛。

整體而言，乘用車市場零售按年升14.4%至194萬輛、按月增40.2%，首季零售按年升6%至512.7萬輛。乘聯會表示，近幾年國內車市零售呈現前低後高的走勢，今年3月零售僅稍低於2018年3月198萬的最高水平，處於歷年3月零售歷史高點。由於國家雙新政策的推動，價格戰相對溫和，行業內捲狀態改善。

對於美國加關稅，乘聯會指出，中國汽車出口美國佔比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產的自主品牌汽車不會受到美國加關稅的影響，但本輪關稅調整或會在短期內影響中國品牌在海外部分基地的投產建設布局。

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