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香港會計師公會擬推出QP課程階段性證書及擴海外互認

香港會計師公會會長歐振興表示，業界目前面對前所未有的的轉型，挑戰包括環球政經環境瞬息萬變、創新科技帶來顛覆性影響、人才短缺以及保持專業水平以配合監管要求等。公會擬根據「策略計劃2025」，在促進可持續發展、吸納及培育專業人材、提升國際影響力及推動行業數碼轉型著手。公會今年內擬推出QP專業資格課程階段性證書，另擬擴展與海外會計專業機構互認。

當中在可持續發展方面，他表示，公會將按照政府《香港可持續披露路線圖》，目標於今年內發布香港可持續核證道德準則，以提升香港可持續披露的公信力。此準則亦將以全面接軌國際會計師職業道德準則理事會（IESBA）所發布的《國際可持續核證道德準則》為基礎，並將視情況與會計及財務匯報局（AFRC） 討論任何本地改進的需要。公會亦會於今年將分階段發出指導材料，並透過準則「技術支援平台」收集反饋，進行研究及按需要交予ISSB（國際可持續準則理事會）討論。他還指，今年有意在符合可持續披露方面，支持商界建設符合相關披露要求的能力，舉辦課程及講座，促進商界理解。

在人員培訓方面，他透露，公會擬於年內推出Certificate of Accounting and Business，為完成部份QP單元的學員頒發「階段性證書」，肯定學員的進展之餘，鼓勵持續進修，繼續完成QP以取得會計師資格。同時與香港考試及評核局合作，逐步推行QP課程電腦化考試，首階段於今年6月考試舉行，並計劃於2027年底全面落實電腦化。今年上半年，公會將推出「HKICPA就業資訊平台」，一站式提供會計業相關的就業資訊，幫助業界招攬人材。

在資格互認及增加影響力方面，歐振興稱，公會現時已與11個海外會計機構持有資格互認協議或免試安排，今年將繼續拓展全球網絡，與更多海外會計機構探討合作，以促進更多會員交流及爭取新增互認協議的機會。該會亦將為中小型執業所及中小企制訂「數碼化路線圖」，為其數碼化進程提供更具體的指引。同時打算開設「數碼轉型中心」網站，一站式為業界提供數碼轉型所需的資訊，並為業界爭取數碼解決方案產品的折扣。

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