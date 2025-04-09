moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

李強：要根據形勢及時推出新的增量政策

內地央視報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強今日下午主持經濟形勢專家和企業家座談會，會上他指出，首季經濟延續回升向好態勢，同時要清醒看到，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，當局對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備，只要堅定不移辦好自己的事，就一定能夠推動中國經濟行穩致遠。

李強強調，要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策。要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，以高質量供給引領需求、創造需求。要充分激發各類經營主體活力，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。

他希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，為國家發展大局多作貢獻，並希望專家學者圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。

其他報道

中國調高美國進口商品加徵關稅稅率至84%

華潤建材料上季轉賺最多1.2億人幣

金蝶：金蝶雲上季ARR近36億人幣 增長20%

中移動近12億元向TPG收購香港寬頻約15%股份

港交所明起調高恒指、國指及科指期貨等合約按金

香港會計師公會擬推出QP課程階段性證書及擴海外互認

乘聯會：3月乘用車出口跌8% 新能源車佔比增5個百分點至37%

2027年到期銀債將於23日發放第一次債息 定息4厘

I Squared收購香港寬頻據報因中國主權基金介入而受阻

大摩上調中芯目標價至40元 評級上調至「與大市同步」

據報橡樹資本為謝斐道303號大樓尋找買家

全日沽空金額減0.44% 阿里沽空增38%

憧憬中美將重啟貿易談判 恒指收市升136點 北水流入破紀錄355億

施永青：全球高關稅利港成購物天堂及水貨中心 料旅遊零售可「大翻身」

人行據報要求國有銀行減少美元購買量 不會允許人民幣大幅貶值

香港會計師公會：從事內需及科技新股上市需求 稅戰業界助企業重組

英國擬將中資旗下英國鋼鐵廠國有化

蘋果上年從印度出口iPhone 價值約170億美元

瑞穗：人行引導人民幣現價至7.35 人民幣將進一步逐步貶值

高盛：中國可能出售美元資產 反擊關稅和捍衛人民幣

特朗普團隊內訌？ 馬斯克弟弟籲開除納瓦羅

內地發表白皮書 重申不願打貿易戰 但會奉陪到底 願與美方平等對話解決各自關切

美國擬放寛對中國製船隻的港口費徵收計劃