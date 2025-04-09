內地央視報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強今日下午主持經濟形勢專家和企業家座談會，會上他指出，首季經濟延續回升向好態勢，同時要清醒看到，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，當局對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備，只要堅定不移辦好自己的事，就一定能夠推動中國經濟行穩致遠。