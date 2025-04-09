內地央視報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強今日下午主持經濟形勢專家和企業家座談會，會上他指出，首季經濟延續回升向好態勢，同時要清醒看到，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，當局對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備，只要堅定不移辦好自己的事，就一定能夠推動中國經濟行穩致遠。
李強強調，要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策。要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，以高質量供給引領需求、創造需求。要充分激發各類經營主體活力，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。
他希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，為國家發展大局多作貢獻，並希望專家學者圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。
其他報道
乘聯會：3月乘用車出口跌8% 新能源車佔比增5個百分點至37%
憧憬中美將重啟貿易談判 恒指收市升136點 北水流入破紀錄355億
施永青：全球高關稅利港成購物天堂及水貨中心 料旅遊零售可「大翻身」
香港會計師公會：從事內需及科技新股上市需求 稅戰業界助企業重組
內地發表白皮書 重申不願打貿易戰 但會奉陪到底 願與美方平等對話解決各自關切