該公司指，於2005年跟巴拿馬共和國自願簽訂特許經營合約的附加協議，該協議符合所有適用法律的要求，並經2005年第55號法律批准。根據這份附加協議，巴拿馬港口公司承諾投資超過10億巴幣，並且為其在1997年接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港之特許經營權時繼承的基礎設施，支付額外1.02億巴幣。此附加協議展示了巴拿馬港口公司的重大承諾，也確保巴拿馬的所有港口營運商如現時般能夠在公平的環境中競爭。

巴拿馬港口公司至今已作出超過16.95億巴幣的巨額投資，不但遠超於原本特許經營合約要求之5000萬巴幣投資金額，也遠超附加協議中的10億巴幣投資金額，此投資已於2020年獲巴拿馬共和國總審計長在歷時約四個月的徹底審計後確認。

因此，任何關於巴拿馬港口公司應根據1997年簽訂的特許經營合約支付若干款項的言論，都必須包括相應已有效執行，並且通過法律批准的附加協議。現時外界存在若干與事實不符之言論，不僅扭曲了巴拿馬港口公司跟巴拿馬共和國之間在特許經營合約及其附加協議下之現時法律關係，也跟巴拿馬共和國多年來的行事有所抵觸，實在令人遺憾。因此，任何聲稱指巴拿馬港口公司未有向巴拿馬共和國支付約12億巴幣，絕對是違反事實之謬論。

巴拿馬港口公司是巴拿馬共和國唯一一家當地政府持有股份的港口公司——10%的股權。在過往28年，巴拿馬港口公司已向巴拿馬共和國支付了合共1.26億巴幣的股息。巴拿馬共和國亦只有從巴拿馬港口公司而沒有從其他港口營運商取得股息。

根據1997年1月16日第5號法律及其相應的附加條款批准的特許經營合約，巴拿馬港口公司所獲的相關稅務豁免，與巴拿馬所有其他港口營運商所獲之稅務豁免完全相同。

根據巴拿馬共和國審計署在其2020年的審計報告的結論，巴拿馬港口公司有實質遵從其特許經營合約之條款。此外，巴拿馬海事管理局於2021年確證巴拿馬港口公司已完全履行特許經營合約的責任。再者，巴拿馬港口公司獲得的續約特許經營權正在有效執行中，且完全符合所有法定要求。

在特許經營期間，巴拿馬港口公司已向巴拿馬共和國繳納了6.68億巴幣，金額遠超當地其他港口營運商的貢獻。

根據巴拿馬共和國總審計長，巴拿馬港口公司透過各項附加價值、間接效應、向巴拿馬共和國繳款，以及各項投資，為當地經濟貢獻逾59億巴波亞幣。

在過去十年間，聘用服務供應商為巴拿馬港口公司帶來了顯著的成本節約。

巴拿馬港口公司已完全符合巴拿馬海事管理局監管要求，支付與其他港口營運商標準一致的貨櫃裝卸費用。巴拿馬港口公司在任何時間的繳款均完全遵從巴拿馬港口營運商的標準費用，從未違規。

他們指，堅信，法律的確定性和法治精神能讓企業與投資者相信巴拿馬是一個可以安全投資的國家。他們以「巴拿馬人打造的港口」為宗旨，恪守對該國及當地人民的持續承諾，積極參與推動經濟發展與海運港口產業。他們逾28載的往績，證明了他們建設世界級港口的亮麗貢獻，不僅創造超過2.5萬個直接與間接的就業機會，更為巴拿馬經濟貢獻數以億計的巴波亞幣。巴拿馬港口公司呼籲大家透過尊重和建設性協商，維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權益。

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