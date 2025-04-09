中國國務院今日宣布對美國的所有進口商品再加徵關稅後，再將12家美國公司實體列入出口管制名單，6家實體列入不可靠實體清單，相關措施將於明日起正式實施。
國務院指，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，12家美國公司將被禁止實體出口及停止相關出口活動，如特殊情況下確需出口的，出口業者需向商務部提出申請。而被列入不可靠實體清單的6家公司，則被禁止從事與中國有關的進出口活動以及在中國境內新增投資。
商務部新聞發言人指，被納入不可靠實體清單的6家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中國根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。
發言人表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。
被納入出口管制名單的12家美國公司如下：
1. 美國光子公司（American Photonics）
2. 諾沃特公司（Novotech, Inc.）
3. 埃科達因公司（Echodyne）
4. 馬文工程公司（Marvin Engeering Company, Inc.）
5. 埃克索維拉公司（Exovera）
6. 特勵達布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering, Inc.）
7. BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）
8. 賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）
9. 火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）
10. 奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）
11. 多莫戰術通訊公司（Domo Tactical Communications）
12. 英斯圖公司（Insitu, Inc.）
1. 護盾人工智慧公司（Shield AI,Inc.）
2. 內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）
3. 賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）
4. 邊緣自治運營公司（Edge Autonomy）
6. 哈德森技術公司（Hudson Technologies）