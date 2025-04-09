國務院指，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，12家美國公司將被禁止實體出口及停止相關出口活動，如特殊情況下確需出口的，出口業者需向商務部提出申請。而被列入不可靠實體清單的6家公司，則被禁止從事與中國有關的進出口活動以及在中國境內新增投資。

商務部新聞發言人指，被納入不可靠實體清單的6家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中國根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

發言人表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

被納入出口管制名單的12家美國公司如下：

1.⁠ ⁠美國光子公司（American Photonics）

2.⁠ ⁠諾沃特公司（Novotech, Inc.）

3.⁠ ⁠埃科達因公司（Echodyne）

4.⁠ ⁠馬文工程公司（Marvin Engeering Company, Inc.）

5.⁠ ⁠埃克索維拉公司（Exovera）

6.⁠ ⁠特勵達布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering, Inc.）

7.⁠ ⁠BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）

8.⁠ ⁠賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）

9.⁠ ⁠火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）

10.⁠ ⁠奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）

11.⁠ ⁠多莫戰術通訊公司（Domo Tactical Communications）

12.⁠ ⁠英斯圖公司（Insitu, Inc.）

被納入不可靠實體清單的6家美國公司如下：

1. 護盾人工智慧公司（Shield AI,Inc.）

2. 內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）

3. 賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）

4. 邊緣自治運營公司（Edge Autonomy）

5. Group W公司

6. 哈德森技術公司（Hudson Technologies）