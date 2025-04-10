特朗普將多數國家的高額關稅暫緩90天執行，唯獨將對華關稅進一步上調至125%，即日生效。特朗普稱，他不擔心和中國的緊張局勢升級，也相信能和習近平達成協議，且125%的關稅已經加到頂。美國財長貝森特警告中國不要通過人民幣貶值來報復美國的關稅舉措，他的設想是先與盟友達成貿易協議，然後再聯起手來與中國接觸。另外，特朗普周三簽署評估美國造船行業的行政令，據悉此舉旨在削弱中國在海運行業的主導地位。

息口方面，聯儲局3月份會議紀要顯示，決策者早在關稅宣布前就已擔憂經濟滯脹風險。聯儲局官員Kashkari撰文稱，關稅對通脹的影響導致減息門檻提高。聖路易斯聯儲行長預計，今年經濟增速將低於趨勢水平。克利夫蘭聯儲行長表示，雖然近期債市波動劇烈，但美國金融市場仍然運轉良好。

個股表現方面，費城半導體指數大漲18.7%，創有紀錄以來最大單日漲幅。英偉達股價飈升18%，創近兩年最大單日漲幅。蘋果、微軟、亞馬遜和Meta股價收市均上漲至少10%，Tesla勁升22.7%。達美航空大漲23.4%，該公司周三表示將在年內晚些時候市場前景逐步明朗後再更新業績展望。「恐慌指數」VIX從50大幅回落至35。

道瓊斯工業平均指數收漲2962點，升幅7.88%，報40608點。標普500指數收漲474點，升幅9.52%，報5456點。納斯達克綜合指數收漲1857點，或12.17%，報17124點。

道指成份股全升，高盛升11.82%，報516.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻335點，而貢獻最少的是Verizon Communications升1.7%，報42.89元，貢獻道指4點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報198.85元，升15.32%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報158.71元，升9.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報191.1元，升11.97%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報585.77元，升14.75%，英偉達(美：NVDA)收市報114.33元，升18.72%，微軟(美：MSFT)收市報390.49元，升10.13%，Tesla (美：TSLA)收市報272.2元，升22.68%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.5%，報469點。德國DAX指數收跌3.01%，報19670點；法國CAC 40指數跌3.35%，報6863點；英國富時100指數收跌2.93%，報7679點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.53%，報6478點。

美國2年期債息曾升最多8.18%，是2023年3月16日後最大升幅，當日升幅為8.23%。高見4.0305厘，是3月27日4.0351厘後最高。收市報3.9077厘，是3月28日後收市新高，當日報3.9119厘。收報3.9077厘，升4.89%。

美國10年期債息曾升最多5.09%，是4月7日後最大升幅，當日升幅為5.7%。高見4.5114厘，是2月20日4.5327厘後最高。收市報4.3315厘，是3月27日後收市新高，當日報4.3595厘。收報4.3315厘，升0.9%。連升3日，累計升0.3372厘，對上一次連升3日是2月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月24日。

美2年期10年期債息差曾低見38.225基點，是4月7日32.805基點後最窄。收市報41.548基點，是4月7日後收市最窄，當日報41.436基點。收報41.548基點，跌25.96%。

美3個月10年期債息續倒掛，曾轉為正息差19.647基點，是2月20日20.839基點後最高。收市倒掛1.137基點，是3月27日後收市最窄，當日報6.12基點。連續4日倒掛收窄，累計26.101基點，對上一次連升4日是3月7日。

金龍指數曾跌最多1.91%，低見6079.54點，是2024年9月23日5846.44點後最低。曾升最多5.35%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見6529.88點，是4月8日6699.1點後最高。收市報6478.86點，是4月7日後收市新高，當日報6528.16點。

道指曾升最多8.32%，是2020年3月24日後最大升幅，當日升幅為11.54%。高見40778.7點，是4月3日41173.62點後最高。收市報40608.45點，是4月2日後收市新高，當日報42225.32點。收報40608.45點，升7.87%。

標指曾升最多10.01%，是2008年10月28日後最大升幅，當日升幅為10.79%。高見5481.34點，是4月3日5499.53點後最高。收市報5456.9點，是4月2日後收市新高，當日報5670.97點。收報5456.9點，升9.52%。

納指曾升最多12.67%，是2001年1月3日後最大升幅，當日升幅為14.23%。高見17202.94點，是4月2日17716.52點後最高。收市報17124.97點，是4月2日後收市新高，當日報17601.05點。收報17124.97點，升12.16%。

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