個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.18%，折合報436.37元；阿里巴巴（9988）升5.44%，折合報101.6元；美團（3690）升11.58%，折合報147.16元；匯控（0005）升5.76%，折合報76.59元；建行（0939）升2.69%，折合報6.2元。

道期現升0.399%；標期現升0.11%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升7.84%；韓國KOSPI指數現升4.65%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升5%。

VIX指數隔晚跌35.75%或18.71點，報33.62點。

紐油現升0.56%或0.35美元，報62.7美元；布油現升0.33%或0.21美元，報65.7美元；金價現升0.51%或15.76美元，報3098.46美元；LME 銅期貨隔晚跌0.49%或42.5美元，報8613美元。比特幣現跌1.01%或848.19美元，報82325.57美元；美國10年期債息現跌1.11%或0.0483厘，報4.2832厘。

今日焦點股份可留意：

長和（0001）反駁巴拿馬，指港口公司欠款12億美元屬謬論 。

中國宏橋（1378）擬斥最多20億元回購。

華潤建材（1313）料上季轉賺最多1.2億人幣。

金蝶（0268）：金蝶雲上季ARR近36億人幣，增長20%。

中移動近12億元向TPG收購香港寬頻（1310）約15%股份。

港交所（0388）明起調高恒指、國指及科指期貨等合約按金。

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