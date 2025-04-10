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聯儲局準備維持政策利率不變

彭博社報道，聯儲局官員準備維持政策利率不變，以儘量降低特朗普關稅引發通脹持續上升的風險，除非失業率顯著上升。

報道指，在公開發言和採訪中，一些官員發出了明確的信號，即他們不考慮減息這種應對關稅所致經濟放緩的保險措施。相反，決策者愈發決心遏制通脹和美國人對於物價上漲的預期，意味著除非失業率顯著上升，否則他們可能會按兵不動。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長Neel Kashkari表示，「鑒於維持長期通脹預期的穩定至關重要，以及關稅可能推高短期通脹，即便經濟疲軟和失業率可能上升，減息的門檻也更高了」，「受關稅的影響，上調或下調聯邦基金利率的門檻已經提高了」。

聯儲局鮑威爾上周五表示，該央行無需急於採取任何政策行動，他們正在評估快速變化的特朗普貿易政策的影響。

克利夫蘭聯儲銀行行長Beth Hammack稱，決意保持耐心，「我們真的需要看看局勢將如何演變」，「我寧願等待並朝著正確的方向前進，也不願迅速朝著錯誤的方向前進」。

聖路易斯聯儲行長Alberto Musalem和聯儲局理事Adriana Kugler強調聚焦通脹的必要性。與此同時，官員們還已表示，將繼續監測在他們看來還很穩健的勞動力市場。

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