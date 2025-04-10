恒指今早高開545點或2.7%，報20810點，大市成交金額83億元；國指今早高開183點或2.44%，報7719點。恒生科技指數開市報4875點，升3.96%。上升股份比例為21.99%，下跌為1.73%，無升跌為76.26%。
藍籌65隻升，6隻下跌，12隻無升跌。比亞迪電子（0285）升13.75%，報33.1元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌0.59%，報33.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報33.1元，升13.75%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報20.8元，跌2.35%。
恒指上試100天線(21180.8點)。科指上試100天線(4947.24點)。
長和（0001）反駁巴拿馬，指港口公司欠款12億美元屬謬論 。開市報39.75元，升2.98%。
中國宏橋（1378）擬斥最多20億元回購。開市報13.4元，升6.01%。
華潤建材（1313）料上季轉賺最多1.2億人幣。開市報1.79元，升2.29%。
金蝶（0268）：金蝶雲上季ARR近36億人幣，增長20%。開市報12.08元，升7.47%。
中移動近12億元向TPG收購香港寬頻（1310）約15%股份。開市報5.15元，升1.58%。
港交所（0388）明起調高恒指、國指及科指期貨等合約按金。開市報315元，升4.44%。
破頂股包括，潼關黃金（0340）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升5%；CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升1.45%。
1隻股份創上市新低，包括RIMBACO（1953）低見0.082元，開市報0.082元，跌5.75%。
異動股
上升異動股，包括，瑞聲（2018）開市報37.95元，升15%；ＴＣＬ電子（1070）開市報7.52元，升14.98%；ＦＬ二南方納指（7266）開市報18.69元，升14.94%；高偉電子（1415）開市報21.95元，升14.92%；栢能集團（1263）開市報7.55元，升14.92%；海豐國際（1308）開市報20.1元，升14.86%；德翔海運（2510）開市報5.57元，升14.85%；德林國際（1126）開市報5.27元，升14.81%。
下跌異動股，包括，遠大中國（2789）開市報0.073元，跌35.4%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報6.245元，跌14.98%；HSSP INTL（3626）開市報4.9元，跌14.78%；ＦＩ二南方日經（7515）開市報76.14元，跌14.06%；ＦＩ二華夏納一百（7522）開市報0.999元，跌10.32%；瀘州銀行（1983）開市報2.8元，跌9.39%；雨潤食品（1068）開市報0.12元，跌7.69%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.144元，跌7.59%；塗鴉智能－Ｗ（2391）開市報17元，跌5.87%；RIMBACO（1953）創上市新低，見0.082元，開市報0.082元，跌5.75%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報3.104元，跌5.6%。
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