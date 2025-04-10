恒指今早高開545點或2.7%，報20810點，大市成交金額83億元；國指今早高開183點或2.44%，報7719點。恒生科技指數開市報4875點，升3.96%。上升股份比例為21.99%，下跌為1.73%，無升跌為76.26%。