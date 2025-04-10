國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，3月份，居民消費物價指數（CPI）較上季下降0.4%，較去年同期下降0.1%，降幅明顯收窄；工業生產者出廠物價指數（PPI）較上年減0.4%，較去年同期下降2.5%。這主要受季節性、國際投入性因素等影響。從邊際變化來看，提振消費需求等政策效應進一步顯現，核心CPI明顯回升，較去年同期上漲0.5%，供需結構改善，價格呈現一些正向變化。

報告內容：

一、CPI按月降幅小於季節性，年減幅收窄，核心CPI明顯回升

CPI按月下降主要受季節性因素和油價下行影響。一是天氣轉暖，部分鮮活食品大量上市，食品供應整體充足。 3月食品價格季減1.4%，影響CPI季減約0.24個百分點，佔CPI總降幅六成。其中，鮮菜、豬肉、蛋和鮮果價格分別下降5.1%、4.4%、3.1%和1.6%，合計影響CPI較上季下降約0.22個百分點。二是旅遊淡季旅遊人數減少，出行類價格下降。其中，機票和旅遊價格分別下降11.5%和5.9%，合計影響CPI季減約0.13個百分點。三是國際油價下檔影響。國內汽油價格季減3.5%，影響CPI季減約0.12個百分點。

提振消費需求等政策效應逐漸顯現，加之農曆新年錯月影響消退，更多方面顯現出明顯的正面變化。一是CPI按月降幅小於近十年同期平均水平，工業消費品價格漲幅擴大。 CPI季減0.4%，降幅小於近十年同期平均0.2個百分點。 「以舊換新」等政策效應逐漸顯現，扣除能源的工業消費品價格按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，其中家用器具、金飾品和服裝價格按月分別上漲2.8%、2.3%和0.7%，漲幅均高於近十年同期平均水平。二是CPI年減幅收窄，較上月收窄0.6個百分點。其中，食品價格年減1.4%，降幅比上月收窄1.9個百分點，對CPI較去年的下拉影響比上月減少約0.35個百分點。食品中，牛肉、新鮮蔬菜、雞蛋及水產品價格分別下降10.8%、6.8%、1.6%及0.2%，降幅均有收窄；鮮果價格由上月下降1.8%轉為上漲0.9%；豬肉價格上漲6.7%，漲幅擴大。三是扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，較去年同期下降0.1%轉為上漲0.5%。其中，服務價格年減0.4%轉為上漲0.3%，對CPI的影響由上月下拉0.15個百分點轉為上月0.13個百分點。服務中，家事服務、美髮、文化娛樂服務價格分別上漲2.4%、1.2%及0.7%，養老服務及教育服務分別上漲1.4%及1.2%。扣除能源的工業消費品價格年增0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，對CPI的上拉影響比上月增加0.08個百分點。其中，文娛耐用消費品和服裝價格分別上漲2.0%和1.5%。

二、PPI持續下降，部分產業價格呈現正面變化

PPI按月下降主要有以下原因：一是國際輸入性因素影響國內石油和部分出口產業價格下行。國際原油價格下行帶動國內石油相關產業價格較上月下降，其中石油和天然氣開採業價格下降4.4%，精煉石油產品製造價格下降1.7%，有機化學原料製造價格下降0.2%。部分出口產業價格較上月下降，電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降0.7%，汽車製造業價格下降0.4%。二是煤炭等能源需求季節性下行。北方冬季供暖陸續結束，暖氣用煤需求下降，電煤庫存處於高位，加之新能源發電具有一定替代作用，煤炭開採和洗選業價格按月下降4.3%，電力熱力生產和供應業價格按月下降0.4%，合約影響PPI按月下降約0.10個百分點。三是部分原物料行業價格下行。節後房地產、基建工程開工較為平穩，鋼材、水泥等生產恢復快於需求，疊加生產成本下降，黑色金屬冶煉及壓延加工業、非金屬礦物製品業價格按月均下降0.5%，合計影響PPI按月下降約0.05個百分點。

高技術產業快速發展，促進消費和設備更新等政策顯效，部分產業供需結構改善，價格呈現正面變化。一是高技術產業發展對相關產業價格有拉動動作。人工智慧、高性能大模型等廣泛應用，相關產業價格年漲或降幅收窄，穿戴式智慧型裝置製造價格上漲4.6%；電子電路製造、工業自動控制系統裝置製造、電力電子元件製造價格降幅比上月分別收窄0.6、0.4和0.2個百分點。飛機、船舶等製造技術優勢明顯，航太及設備製造價格較去年同期上漲2.0%，船舶及相關裝置製造價格較去年同期上漲0.7%。二是部分消費品製造業及裝備製造業需求增加價格上行。促進消費和設備更新等政策顯效，部分消費品和設備製造產品需求穩定釋放。文教工美體育娛樂用品製造業價格年增7.6%，皮革毛皮羽毛及其製品和製鞋業價格年增0.5%，新能源車整車製造價格年減1.1%，降幅比上月收窄1.6個百分點；製藥專用設備製造價格年比上漲6.1%，降幅比上月收窄1.6個百分點；製藥專用設備製造價格按年上漲6.1%，包裝專用設備價格上漲1.6個百分點；製藥專用設備製造價格較去年同期上漲6.1%，包裝專用設備上漲10%。此外，春耕備耕帶動農資產品價格季節性上漲。春耕備耕工作正由南向北陸續展開，農業資產品需求增加，價格較上月上漲，肥料製造價格上漲2.5%，播種機價格上漲0.7%，除草用原藥及製劑價格上漲0.4%，場上作業機械價格上漲0.2%。

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