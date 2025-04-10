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香港寬頻：與中移香港、I Squared要約討論及談判仍在進行

香港寬頻（1310）發新聞稿指，董事會聲明於目前，(i)董事會仍在評估其選擇方案，且董事會與中國移動香港有限公司及I Squared Asia Advisors Pte Ltd.之間有關中國移動要約及可能的單獨要約的討論及談判仍在進行中； (ii) 董事會尚未形成任何明確意見，也未與任何一方達成任何正式或具有法律約束力的協議。

香港寬頻就中國移動香港有限公司於2024年12月2日發布有關有先決條件的自願性全面現金要約（「中國移動要約」）的公告；於2025年4月9日發布有關中國移動香港有限公司收購 TPG Wireman, L.P.持股；2024年12月2日發布有關 I Squared Asia Advisors Pte Ltd. 可能提出的單獨要約（「可能的單獨要約」）。

中移動昨宣布，以近12億元向TPG收購香港寬頻約15%股份；另外，彭博社引述消息報道，I Squared收購香港寬頻據報因中國主權基金介入而受阻

 

 

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