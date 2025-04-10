香港寬頻（1310）發新聞稿指，董事會聲明於目前，(i)董事會仍在評估其選擇方案，且董事會與中國移動香港有限公司及I Squared Asia Advisors Pte Ltd.之間有關中國移動要約及可能的單獨要約的討論及談判仍在進行中； (ii) 董事會尚未形成任何明確意見，也未與任何一方達成任何正式或具有法律約束力的協議。