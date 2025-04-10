香港寬頻（1310）發新聞稿指，董事會聲明於目前，(i)董事會仍在評估其選擇方案，且董事會與中國移動香港有限公司及I Squared Asia Advisors Pte Ltd.之間有關中國移動要約及可能的單獨要約的討論及談判仍在進行中； (ii) 董事會尚未形成任何明確意見，也未與任何一方達成任何正式或具有法律約束力的協議。
香港寬頻就中國移動香港有限公司於2024年12月2日發布有關有先決條件的自願性全面現金要約（「中國移動要約」）的公告；於2025年4月9日發布有關中國移動香港有限公司收購 TPG Wireman, L.P.持股；2024年12月2日發布有關 I Squared Asia Advisors Pte Ltd. 可能提出的單獨要約（「可能的單獨要約」）。
中移動昨宣布，以近12億元向TPG收購香港寬頻約15%股份；另外，彭博社引述消息報道，I Squared收購香港寬頻據報因中國主權基金介入而受阻。
其他報道
中國3月CPI跌0.1% PPI跌2.5% 均遜預期 提振消費政策效應進一步顯現
滬深三大指數高開 創業板漲逾3% 人行開展659億人幣逆回購
恒指高開545點 科指升3.9% 齊上試100天線 比亞迪電子升13%
大摩：上調中國必需消費行業評級 建議增加防禦性資產和A股敞口
港股ADR升495點 夜期低水84點 美期個別發展 亞股升逾4%
道指升2962點 升幅5年最大 標指納指曾升逾一成 逾17年最大升幅