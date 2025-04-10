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人民幣中間價釋放容忍匯率適度貶值信號 在岸價貶值見17年最弱

美國暫停對多國執行高額關稅90日，但未包括中國，人民幣中間價今早續小幅調弱，彭博社報道，釋放人行容忍匯率適度貶值的信號。

今早人民幣中間價小幅調弱至7.2092元，是2023年9月11日後最弱，當日報7.2148元。今早人民幣中間價較市場預期強1414點，差距是1月20日後最闊，當日報1475點。

中間價發布後，在岸人民幣曾貶值最多0.07%，貶值至7.3512元，是2007年12月24日7.365元後最弱。現報7.3483元，貶值0.03%。連續貶值5日，累計貶值0.0806元，對上一次連續貶值5日是2月10日。

離岸人民幣方面，曾貶值最多0.35%，是4月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.14%。貶值至7.3717元，是4月9日7.4273元後最弱，4月8日曾見7.429，創紀錄最弱。現報7.3634元，貶值0.24%。

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