今早人民幣中間價小幅調弱至7.2092元，是2023年9月11日後最弱，當日報7.2148元。今早人民幣中間價較市場預期強1414點，差距是1月20日後最闊，當日報1475點。

中間價發布後，在岸人民幣曾貶值最多0.07%，貶值至7.3512元，是2007年12月24日7.365元後最弱。現報7.3483元，貶值0.03%。連續貶值5日，累計貶值0.0806元，對上一次連續貶值5日是2月10日。

離岸人民幣方面，曾貶值最多0.35%，是4月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.14%。貶值至7.3717元，是4月9日7.4273元後最弱，4月8日曾見7.429，創紀錄最弱。現報7.3634元，貶值0.24%。

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