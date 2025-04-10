美國總統特朗普簽署一項尋求重振美國造船業的行政命令，並將派遣馬斯克的效率團隊去調查美國海軍在造船方面何以嚴重落後。
彭博社報道，白宮一位高級官員表示，該命令旨在通過提供新的資金來源來支持美國的造船業，從而削弱中國的海上主導地位。該官員稱，這項命令為在「海洋機會區」的投資減稅鋪平道路，並指示各機構特別研究美國在北極的存在。
海上貿易和遠洋防禦方面的挑戰引起總統的關注。特朗普在3月的國會演講中宣布成立一個新的造船辦公室，並表示美國將「非常迅速、很快地」造船。
這位官員說，該行政命令指示馬斯克領導的政府效率部審查過去的海軍造船決策，這些決策導致一些主要平台出現問題，包括220億美元的護衛艦計劃。
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