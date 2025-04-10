彭博社報道，白宮一位高級官員表示，該命令旨在通過提供新的資金來源來支持美國的造船業，從而削弱中國的海上主導地位。該官員稱，這項命令為在「海洋機會區」的投資減稅鋪平道路，並指示各機構特別研究美國在北極的存在。

海上貿易和遠洋防禦方面的挑戰引起總統的關注。特朗普在3月的國會演講中宣布成立一個新的造船辦公室，並表示美國將「非常迅速、很快地」造船。

這位官員說，該行政命令指示馬斯克領導的政府效率部審查過去的海軍造船決策，這些決策導致一些主要平台出現問題，包括220億美元的護衛艦計劃。

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