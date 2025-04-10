彭博社報道，被稱為「末日博士」的著名經濟學家魯賓尼表示，交易員應該減少對聯儲局會加大減息力度來緩解總統特朗普所發動貿易戰影響的押注。
魯賓尼認為，美國將躲過衰退，在關稅相關政策爭端緩和後，聯儲局今年剩餘時間將維持利率不變。
魯賓尼表示，「這當然是一場特朗普底和鮑威爾底之間的硬碰硬」，「但我要說的是鮑威爾底的行權價將低於特朗普底，這意味著鮑威爾會等到特朗普先眨眼」。
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