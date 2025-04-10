莊子雄表示，企業現時最大挑戰是產品若繼續在中國生產，不知道能否出貨，美國的買家亦不知該如何做，部分買家欲取消訂單，亦有部分要求減緩出貨。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，在高關稅的情況下，基本上中美已經不能貿易。他相信美方是想與中方脫勾斷鏈，除非中美雙方有對話，否則企業不應再存有幻想，應該專注發展其他市場。至於港商方面，麥萃才建議，可以考慮選擇一些關稅較少的地方、運輸效率較好的地方，又或在內地生產，將原材料及中介部件輸出。

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