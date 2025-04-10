報道指，以Jan Hatzius為首的高盛團隊周三在報告中稱，「今天早些時候，在特朗普總統宣布之前，鑒於今天上午生效的針對特定國家的額外關稅，我們轉向了經濟衰退這種基線預期」，「我們現在回歸之前的非衰退基線預測」。

其他報道

魯賓尼：美國將躲過衰退 聯儲局將維持息率不變

長江生命科技今早停牌 待刊發公告

商務部：中歐將討論市場准入相關議題 立即開展電動車價格承諾談判

特朗普簽署重振美國造船業行政令

人民幣中間價釋放容忍匯率適度貶值信號 在岸價貶值見17年最弱

美財長：不排除讓中概股退市

美銀：蘋果將iPhone組裝轉移到美國在技術上可行 惟成本恐大飈逾90%

香港寬頻：與中移香港、I Squared要約討論及談判仍在進行

中國3月CPI跌0.1% PPI跌2.5% 均遜預期 提振消費政策效應進一步顯現

滬深三大指數高開 創業板漲逾3% 人行開展659億人幣逆回購

恒指高開545點 科指升3.9% 齊上試100天線 比亞迪電子升13%

大摩：上調中國必需消費行業評級 建議增加防禦性資產和A股敞口

聯儲局準備維持政策利率不變

港股ADR升495點 夜期低水84點 美期個別發展 亞股升逾4%

道指升2962點 升幅5年最大 標指納指曾升逾一成 逾17年最大升幅

北水增持建行 減持金山雲