報道引述消息指，此次臨時會議將重點討論住房、消費支出和技術創新的支援措施。包括金融監管機構在內的其他政府機構也將召開會議，討論刺激經濟和穩定市場的措施。時間表仍有可能改變。

報道指，計劃中的會晤凸顯出北京方面對世界兩大經濟體之間不斷擴大的貿易衝突所造成的損害日益增長的擔憂。

國務院新聞辦公室沒有回覆查詢。

中國周三表示，將從4月10日起對所有從美國進口的產品徵收84%的關稅，以回應美國對中國商品徵收104%的關稅。周三晚些時候，特朗普進一步將對中國的關稅提高至125%，同時暫停對其他數十個貿易伙伴徵收額外關稅。

根據彭博社早前報道，中國決策者上周末討論了是否加快刺激計劃以促進消費，以及是否推進在特朗普加徵關稅之前就已計劃好的措施。

本周早些時候，共產黨旗艦報紙《人民日報》在頭版評論中表示，中國表示擁有充足的政策空間來捍衛本國經濟，包括降低借貸成本和銀行存款準備金率。中國也採取措施限製本土企業在美國的投資，此舉可能為北京方面在與特朗普政府進行的任何潛在貿易談判中提供額外的籌碼。

其他報道

美提高關稅後 據報中國領導人今將開會 討論額外刺激措施

工總：無可能再做生意 麥萃才：美欲與華脫勾斷鏈 企業不應再有幻想

高盛撤回美國經濟衰退預期

魯賓尼：美國將躲過衰退 聯儲局將維持息率不變

長江生命科技今早停牌 待刊發公告

商務部：中歐將討論市場准入相關議題 立即開展電動車價格承諾談判

特朗普簽署重振美國造船業行政令

人民幣中間價釋放容忍匯率適度貶值信號 在岸價貶值見17年最弱

美財長：不排除讓中概股退市

美銀：蘋果將iPhone組裝轉移到美國在技術上可行 惟成本恐大飈逾90%

香港寬頻：與中移香港、I Squared要約討論及談判仍在進行

中國3月CPI跌0.1% PPI跌2.5% 均遜預期 提振消費政策效應進一步顯現

滬深三大指數高開 創業板漲逾3% 人行開展659億人幣逆回購

恒指高開545點 科指升3.9% 齊上試100天線 比亞迪電子升13%

大摩：上調中國必需消費行業評級 建議增加防禦性資產和A股敞口

聯儲局準備維持政策利率不變

港股ADR升495點 夜期低水84點 美期個別發展 亞股升逾4%

道指升2962點 升幅5年最大 標指納指曾升逾一成 逾17年最大升幅

北水增持建行 減持金山雲