彭博社報道，根據3月18-19日的聯邦公開市場委員會會議紀要，幾乎所有聯儲局官員都認為通脹風險傾向於上行，就業風險傾向於下行。紀要顯示，4月2日對等關稅宣布前，央行官員們已經在努力應對特朗普貿易政策給聯儲局實現通脹穩定和最大化就業帶來的不利影響。
會議紀要稱，一些官員認為如果事實證明通脹更持久，而經濟增長和就業前景減弱，聯儲局將難以做出權衡取捨。
3月會議召開時特朗普還沒有推出針對貿易伙伴的一系列關稅行動。聯儲局主席鮑威爾在4月4日演講時表示，關稅上調幅度「明顯高於預期」，對經濟的影響可能也是如此，包括導致通脹上升和經濟增長放緩。
另外，會議紀要還揭示聯儲局放緩縮表節奏的決策背景。與會官員決定將到期後不進行再投資的美國國債規模上限從每月250億美元下調至50億美元，機構債和抵押貸款支持證券的上限則維持在每月350億美元不變。
會議紀要顯示，一些官員認為目前沒有令人信服的理由支持放慢縮表進程。根據會議紀要，「一些與會者表示，委員會現有的工具也可用於應對準備金市場可能出現的擾動」。
理事Christopher Waller對縮表速度提出異議，並指出銀行體系仍有足夠的準備金來維持每月縮表步伐不變。
其他報道
工總：無可能再做生意 麥萃才：美欲與華脫勾斷鏈 企業不應再有幻想
商務部：中歐將討論市場准入相關議題 立即開展電動車價格承諾談判
人民幣中間價釋放容忍匯率適度貶值信號 在岸價貶值見17年最弱
美銀：蘋果將iPhone組裝轉移到美國在技術上可行 惟成本恐大飈逾90%
香港寬頻：與中移香港、I Squared要約討論及談判仍在進行
中國3月CPI跌0.1% PPI跌2.5% 均遜預期 提振消費政策效應進一步顯現
滬深三大指數高開 創業板漲逾3% 人行開展659億人幣逆回購
恒指高開545點 科指升3.9% 齊上試100天線 比亞迪電子升13%
大摩：上調中國必需消費行業評級 建議增加防禦性資產和A股敞口
港股ADR升495點 夜期低水84點 美期個別發展 亞股升逾4%
道指升2962點 升幅5年最大 標指納指曾升逾一成 逾17年最大升幅