會議紀要稱，一些官員認為如果事實證明通脹更持久，而經濟增長和就業前景減弱，聯儲局將難以做出權衡取捨。

3月會議召開時特朗普還沒有推出針對貿易伙伴的一系列關稅行動。聯儲局主席鮑威爾在4月4日演講時表示，關稅上調幅度「明顯高於預期」，對經濟的影響可能也是如此，包括導致通脹上升和經濟增長放緩。

另外，會議紀要還揭示聯儲局放緩縮表節奏的決策背景。與會官員決定將到期後不進行再投資的美國國債規模上限從每月250億美元下調至50億美元，機構債和抵押貸款支持證券的上限則維持在每月350億美元不變。

會議紀要顯示，一些官員認為目前沒有令人信服的理由支持放慢縮表進程。根據會議紀要，「一些與會者表示，委員會現有的工具也可用於應對準備金市場可能出現的擾動」。

理事Christopher Waller對縮表速度提出異議，並指出銀行體系仍有足夠的準備金來維持每月縮表步伐不變。

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