港元現報7.7621元貶值10點子，曾貶值最多28點子，報7.7639元，亦曾升值最多47點子，報7.7564元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升12.95點子至3.18714%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升4.16點子至3.32381%，是4月8日後最高；2星期HIBOR升4.04點子至3.38298%，是4月7日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.8%，是4月9日後最低；6個月期HIBOR升1.35點子至3.85518%，是4月3日後最高；12個月期HIBOR升1.86點子至3.95214%，是4月8日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減18.19億元，至總數19755.37億元，是3月27日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減18.9億元，至總數6055.05億元，是3月27日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.83億元，較再上一日增0.74億元，總結餘是3月26日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.23億元，至總數13120.32億元，是4月3日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減19.66億元，至總數12027.1億元，是3月28日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔3日後，再有變動，增0.94億元。上日退還貼現窗拆出資金0.2億元。

美匯美息

美元指數現報102.646貶值0.254點或0.25%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.29181%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.78%，連續3日收窄，利差是2025年4月01日後最窄，當日差距為-0.6934%。

對上一次連續3日收窄，是2025年3月20日，當日利差報-0.5064%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌13.4點子至1.607%，是1月9日後最低；1星期Shibor跌2.2點子至1.681%，是2月8日後最低；2星期Shibor跌6.8點子至1.771%，是2月8日後最低；1個月期Shibor跌0.9點子至1.795%，是2月25日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.7點子至1.81%，是2月24日後最低；6個月期Shibor跌0.7點子至1.81%，是2月24日後最低；1年期Shibor跌0.3點子至1.807%，是2月18日後最低。

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