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渣打CEO警告貿易戰無贏家 呼籲善意與談判化解衝突

彭博社報道，渣打（2888）行政總裁Bill Winters稱「貿易戰沒有贏家」，「我們仍然希望通過談判和一定的善意能夠緩解當前局勢」。

渣打銀行是受美國總統特朗普關稅影響最大的歐洲銀行之一，主要是因為其專注於亞洲的貿易融資業務。本月迄今，在倫敦上市的股票股價下跌超過20%，成為富時100指數中表現最差的股票之一。

渣打銀行多年來一直在應對日益緊張的中美關係，因為許多企業已將供應鏈轉移至越南、菲律賓等其他亞洲國家。該集團去年的跨境收入達到73億美元，佔該公司的企業及投資銀行總收入的60%。

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