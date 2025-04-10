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普拉達據報將以約12.5億歐元收購Versace 曾升逾9%

彭博社引述消息報道，儘管關稅引發波動，普拉達（1913）仍即將獲得最終批准，以約12.5億歐元從 Capri Holdings Ltd.手中收購陷入困境的奢侈品品牌Versace。

普拉達曾升最多9.21%，是2024年3月8日後最大升幅，當日升幅為20.04%。高見49.8元，是4月3日52元後最高。現報47.9元，升5.04%。

報道引述消息指，這家米蘭公司的董事會將於周三開會簽署交易，該公司由億萬富翁設計師 Miuccia Prada 和她的丈夫 Patrizio Bertelli 控制。

報道引述消息指，由於Versace的扭虧為盈需求和關稅問題，普拉達和Capri一直在討論輕微下調原先近15億歐元的收購價，並指出他們預計本周達成協議。兩家公司正在敲定一些剩餘的技術細節，正式批准仍未完成。

Prada 和 Capri 的代表拒絕發表評論。

英國金融時報稍早報道稱，受貿易戰影響，普拉達在協商了超過2億美元的折扣後，即將完成收購。華爾街日報另外報道稱，由於金融市場陷入歷史性動盪，收購Versace的談判有可能在最後一刻破裂。

Capri 於2018年斥資約18億歐元收購Versace品牌。此次收購將使Versace重回意大利所有權，並使普拉達更有能力與 LVMH 和開雲集團等全球奢侈品巨頭競爭。

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